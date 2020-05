Bonaventura Clotet: "Al setembre segurament tindrem una vacuna"

Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, conegut com a Can Ruti, a més de director de l'IrsiCaixa, ha parlat a Ràdio 4 amb optimisme sobre la possibilitat de tenir una vacuna contra el coronavirus. "Segurament al setembre tindrem una vacuna", ha indicat.

"Calen 15 milions per aconseguir una vacuna que arribi a la fase 1. La campanya #Joemcorono és mèrit de la Natalia Sánchez i el Marc Clotet. És una feina ingent que es va fer en 48 hores per engegar un projecte molt exitós. Això s’ha de fer per aconseguir aquest diner llavor que et permet iniciar el projecte al moment. D’aquí dues setmanes farem els primers assajos animals i això ens posiciona com un grup més que està avançant ràpid. No sabem si la nostra serà la millor, però serà una de les vacunes. Necessitem una vacuna, però també necessitem recursos per aconseguir-la", ha apuntat. I ha afegit: "Estaria bé tenir un govern que dediqués deu vegades més del que s’està dedicant ara a la recerca en biomedicina. Si no, no servirà de res el tsunami que s’ha començat amb aquesta pandèmia".

Sobre els estudis que hi ha en marxa, ha dit: " In vitro hem aïllat el virus que circula pel nostre medi, l’hem fet créixer i provem la sensibilitat dels fàrmacs que estem assajant. I in vitro, la hidroxicloroquina i el remdesivir són els que millors resultats estan donant. Veurem in vivo quin comportament tenen".

Clotet ha parlat també del risc de rebrot. "Aquí a l’Hospital Germans Trias ha baixat el nombre d’ingressos, tant de bo s’eviti el rebrot anunciat, però me’l temo", ha dit. "Si fem cas del que diu l’Oriol Mitjà, n'hi haurà perquè el risc de transmetre la malaltia encara hi és. Però hem après a tractar millor les persones i això fa que es pugui controlar millor i es redueixi la mortalitat".

A més, ha indicat que en la gestió de la pandèmia pel coronavirus "no s'ha fet res bé des del principi". "No s'ha de recentralitzar, hauria de ser asimètric. A vegades sembla que els polítics tenen ganes de fer-ho malament d’una manera repetida, i així estem", ha afegit. "Des de la Generalitat hi ha hagut bones intencions, vull pensar que també des del govern de l’Estat, però en una pandèmia com aquesta el polític només ha de fer el que li digui l’expert", ha dit. Així, ha avisat: "Tornarà a venir una altra situació similar i hem d'aprendre de l'actual".