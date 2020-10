Colau tramita la congelació d'impostos entre crítiques de l'oposició

El govern municipal d'Ada Colau començarà ben sol la tramitació de congelació dels impostos i les taxes a la ciutat per a l'any que ve. Aquesta tarda, la comissió que havia de donar el vistiplau a la proposta de les ordenances fiscals per a l'any que ve s'ha tancat amb els únics vots a favor del govern dels comuns i PSC. Tot i això, els grups municipals d'ERC i JxCat han aplanat el camí d'aquest primer tràmit, ja que han fet una reserva de vot, fins al dia del ple, mentre que Ciutadans, el PP i Barcelona pel Canvi hi han votat en contra.

Així, l'objectiu de Colau de congelar els impostos i les taxes per a l'any que ve i mantenir la reducció del 75% de la taxa a les terrasses –per ajudar el sector de la restauració, un dels més tocats per la crisi– ha semblat insuficient a la resta de grups, que han acusat el consistori "de falta d'imaginació i de feina". Ciutadans i el PP han criticat durament que l'equip de Colau no es plantegi retallar més impostos i taxes (més enllà de la reducció a les terrasses) per "alleugerir la càrrega als ciutadans i comerciats".

"Després del cop de sabre importantíssim, de l'estocada que van fer als autònoms, empresaris i ciutadans amb les pujades fiscals de l'any passat, ara pretenen mantenir aquesta càrrega congelada malgrat que la situació és molt diferent", ha recriminat el representant de Ciutadans, Francisco Sierra. Des del PP, Josep Bou també s'ha alineat amb aquesta crítica. Més conciliador ha sigut el grup d'ERC, que ha assegurat que, tot i que cal repensar tot el sistema fiscal, estan d'acord amb "el continuisme" de la congelació. Per la seva banda, com ERC, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, també ha emplaçat el vot del seu grup fins al pròxim ple però ha criticat durament el que ha qualificat com a "poca feina" del govern amb les ordenances.

Fins a 70 milions menys d'ingressos

L'equip de Colau, doncs, té el camí obert per iniciar la tramitació, però encara té molt a consensuar amb la resta de grups si finalment vol aprovar la seva proposta de congelació. A part de reduir la taxa de les terrasses, les ordenances preveuen pocs canvis més: la incorporació d'una taxa per a les empreses de patinets elèctrics d'ús compartit –que l'Ajuntament ja aplica a les companyies de bicis i motos elèctriques d'ús compartit– i l'activació d'una taxa de 2,50 euros per als estacionaments dels busos turístics.

Mantenir els impostos congelats representa, segons les dades del mateix consistori, una baixada d'ingressos d'entre 60 i 70 milions d'euros per a l'any que ve. Això després que –lluny de créixer– l'aturada econòmica d'aquest 2020 hagi provocat una baixada de 183,7 milions respecte al que s'havia previst i aprovat a finals de l'any passat. Només la rebaixa de la taxa de terrasses ja suposa una caiguda d'ingressos de gairebé 13 milions d'euros.