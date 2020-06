Illa diu que l'Estat està preparat per a un possible rebrot i nega que es vetés el trasllat d'avis als hospitals

En el primer dia laborable després de la fi de l'estat d'alarma, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que el sistema sanitari de l'Estat està preparat per fer front a un possible rebrot de la pandèmia en els pròxims mesos. "Tenim problemes en alguns ítems, com ara en els guants, però de la resta de materials tenim estoc", ha assegurat en una entrevista a la Cadena SER, en la qual també ha explicat que estan fent un esforç per tenir "una segona reserva d'equips de ventilació mecànica" i fer noves onades de l'estudi de seroprevalença entre setembre i octubre, per tenir més informació sobre el virus.

El ministre ha admès que una de les "lliçons" de la pandèmia ha sigut que cal avaluar de nou el sistema de residències per a persones grans, tot i que ho ha deixat en mans de les comunitats, ja que són les que en tenen la gestió. Després de tres mesos sense que l'Estat doni un balanç sobre el nombre de víctimes pel virus als geriàtrics, Illa ha assegurat que estan fent una anàlisi "en detall" sobre la situació als centres i el nombre d'afectats i ha promès que aviat es donaran dades. També ha negat que en algun moment el seu ministeri donés la instrucció de no traslladar els usuaris amb símptomes del virus als hospitals.

Pel que fa al control del virus, el ministre de Sanitat ha assegurat que cal mantenir la preocupació i extremar "la responsabilitat personal" els pròxims mesos per evitar possibles brots. Illa diu que li preocupen imatges com la de festes multitudinàries a la ciutat de París i recorda la necessitat d'extremar les mesures de distància i higiene. També ha reconegut que cal estudiar "a nivell europeu" si es permet l'entrada de vols de països de fora de l'espai Schengen que puguin tenir una taxa de contagi elevada en aquests moments.

Onze brots actius

Segons Illa, actualment l'Estat té detectats onze casos de repunts de contagis en diferents llocs d'Espanya, especialment un a l'Aragó, relacionat amb la campanya de la recollida de la fruita i entre temporers, del qual assegura que es farà un "seguiment especial". La resta, ha assegurat, estan "sota control".

Illa ha reconegut la tensió d'aquests 98 dies d’estat d’alarma: “Han sigut durs per a mi i per al president en particular”, ha dit, perquè la pandèmia ha sigut “un mirall que ha reflectit el millor i el pitjor de la societat”, amb un “compliment exemplar de la ciutadania” i una “actitud heroica dels professionals sanitaris”.

Respecte al paper de l’oposició, ha lamentat que no s’hagi comportat com ho ha fet a Portugal, però no ha volgut fer crítiques explícites. “En aquests casos tothom s’ha de posar a treballar en la mateixa direcció, com han fet molta gent i col·lectius”, i “les mesures que s’han anat adoptant s’ha demostrat que eren les necessàries”.