Barcelona reparteix 20.000 lots de menjar per evitar que els més vulnerables surtin a comprar

Evitar que les persones més vulnerables al coronavirus i que no disposin de xarxa de suport hagin de sortir al carrer per anar a comprar. És l'objectiu que persegueix el pla Cistella contra la Covid, que ha anunciat avui l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Govern, i que repartirà 20.000 lots amb un total de 220 tones de menjar. N'hi haurà tant de fresc com aliments secs, i els packs també inclouran informació sanitària i d'altres aspectes relacionats amb l'emergència sanitària, com botigues amb servei a domicili per utilitzar quan s'acabi la cistella.

La meitat els rebran persones de més de 70 anys sense xarxa que els pugui portar menjar; un 25% aniran a persones amb patologies prèvies, i l'altre 25% a veïns confinats amb símptomes de coronavirus i que tampoc tenen algú a prop que els pugui fer la compra. "Hi ha persones que és molt important que no surtin", ha remarcat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, i la secretària general de Salut de la Generalitat, Laura Pelay, ha defensat la iniciativa com una manera de donar tranquil·litat a les persones que és molt important que s'estiguin a casa i poder "aplanar la corba".

La iniciativa, com han celebrat les dues parts, pot tirar endavant gràcies a la col·laboració de voluntaris, administracions i empreses. El menjar fresc l'han donat Mercabarna, les cooperatives del Parc Agrari i la Santboiana. La part de menjar no fresc l'han aportat una desena d'empreses. La distribució dels aliments es fa a través d'un equip de voluntaris de Correus, que també n'assumeix el cost. I Line Sport, una empresa que es dedica al màrqueting esportiu, és qui ha contactat amb tothom perquè facilitessin gratuïtament els productes i qui ha coordinat l'acció. "No som sanitaris, ni una ONG, ni bombers, però tenim ganes d'ajudar", ha remarcat Marc Miró en nom de l'empresa.

El grup de persones que rebran aquest paquet s'ha identificat mitjançant una enquesta telefònica feta per voluntaris de l'Ajuntament, i a través de processos de seguiment dels Centres d'Atenció Primària i dels Serveis Socials municipals, a més d'entitats de persones malaltes. La iniciativa prioritza persones que no disposen de xarxa familiar o veïnal que els pugui fer la compra.

En total, es distribuiran 220 tones de productes alimentaris. Els lots contenen pasta seca, arròs, salsa de tomàquet, brou, fruita fresca del temps, verdura fresca del temps, paté, galetes, crema de cacau, fruits secs, suc de fruites, llet, beguda vegetal i iogurs. La distribució dels 20.000 lots es farà durant aquesta setmana. Les empreses d'alimentació que han aportat els productes alimentaris envasats són Pastas Gallo, IdiliaFoods, Grupo Adam Foods, Nestlé, Hero España, Danone, bonÀrea Agrupa, Arroz SOS, Liquats Vegetals, Llet Nostra i Pepsico.