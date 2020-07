EN DIRECTE | Vergés explica el circuit que segueixen els malalts de covid-19 i com es fa el rastreig i el seguiment

L'endemà de saber que la xifra de nous contagis es torna a apropar al miler diari a Catalunya, la consellera de Salut surt en roda de premsa per explicar el circuit que se segueix cada cop que es detecta un cas, així com també per donar explicacions sobre el seguiment que es fa dels contactes.

Juntament amb Alba Vergés, compareixen el director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, i el nou coordinador de la Unitat de seguiment del covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.