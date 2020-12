Catalunya frenarà la desescalada: "Farem passos enrere sí o sí"

El Govern frenarà la desescalada per l'evident acceleració de l'epidèmia i l'amenaça d'una tercera onada a les portes del Nadal i de la campanya de vacunació, prevista per al mes de gener. "Prendrem decisions sí o sí per fer passos enrere", ha afirmat aquest dimecres la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha admès que la consolidació de les "dades preocupants" dels últims dies obliga la Generalitat a "actuar en conseqüència". Ho havia advertit hores abans el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, quan ha avisat en una compareixença al ple del Parlament que el país "no va gens bé" i que "no els tremolarà el pols" a l'hora de recuperar algunes restriccions si la tendència no millora.

Amb tot, ara fa un mes el Govern va decidir avançar a la primera fase amb més de 300 pacients a les UCI per qüestions econòmiques –va dir que no tenia prou diners per pagar el tancament dels sectors afectats– i aquesta mateixa setmana, malgrat que l’evolució de les dades i l'opinió dels experts ho desaconsellaven, ha seguit flexibilitzant les restriccions, amb la reobertura parcial dels centres comercials i les pistes d’esquí. Tres dies després, però, l’executiu s’ha vist obligat a recular. Segons Vergés, Catalunya té uns "indicadors claríssims" per decidir si cal avançar o retrocedir de tram i que són uns criteris que se seguiran "aplicant per coherència epidemiològica".

"Ni estem bé ni anem bé", ha diagnosticat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, que ha assegurat que aquesta setmana s'han detectat gairebé un 80% més de contagis que l'anterior. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el facultatiu ha remarcat que les dades publicades aquest dimecres constaten l'expansió de l'epidèmia: s'han declarat 8.500 casos en només una setmana, la taxa de contagi (Rt) ja se situa entorn a l'1,22 i les unitats de cures intensives (UCI) encara atenen 345 pacients crítics.

De moment, cap representant del Govern ha volgut avançar cap de les mesures que es podrien adoptar aquesta setmana per recular en la desescalada. "Avui no està en dubte avançar o no de tram. Si no hi ha millores de les dades, hi haurà un pas enrere", ha insistit Aragonès al Parlament. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha defensat la mateixa idea, també a l'hemicicle, fent una crida a la ciutadania a "fer un últim intent" per reduir la interacció social: "Celebrem el Nadal al febrer o al mes de març, quan els nostres pares ja estiguin vacunats".

12.000 contagis en una setmana

Argimon ha advertit que les dades que es publiquen diàriament van amb retard i que, segons càlculs del departament, que fa servir uns nous indicadors a partir dels tests d'antígens, la situació és encara més complexa: Catalunya s'estaria enfrontant a l'inici d'una tercera onada. El que avui apunta l'informe, ha dit Argimon, són els indicadors que corresponen a les PCR i els tests ràpids fets la setmana del 6 al 12 de desembre, i les PCR, per la seva anàlisi al laboratori, poden trigar fins a tres dies a reflectir-se en els informes.

Per aquest motiu, Salut ha buscat un mecanisme alternatiu i més immediat a través dels tests ràpids, i aquests permeten estimar que aquesta setmana s'han diagnosticat gairebé 12.000 infectats (4.000 més) i que la taxa de transmissió assoleix nivells altíssims, fins als 1,45 punts. Això significa que cada cent contagis se'n generen 145 nous. Argimon ha assegurat que aquests nous indicadors són "robustos i fiables" i que, per tant, confirmen que el país no va en la bona direcció.

El secretari ha advertit que des de fa una setmana s’està veient un increment dels contagis i de la velocitat de propagació del virus i que, inevitablement, aquest augment impactarà en els hospitals i en les UCI. De fet, alguns centres comencen a veure més hospitalitzacions, com Bellvitge, que té 91 persones ingressades –60 a planta, 10 a l'àrea de semicrítics i 21 a l'UCI–, o el Germans Trias i Pujol, on els malalts de covid representen ja el 30% de la capacitat. D'altres, com el Clínic o l'Arnau de Vilanova, de moment no hi veuen un repunt clar, però tenen una trentena i una desena de malalts crítics ingressats, respectivament. La Vall d'Hebron, en canvi, per ara no ha observat grans canvis en les noves entrades, segons informen a l'ARA fonts coneixedores.

"Reduir la mobilitat i la interacció"

"Cal reduir la mobilitat i la interacció social", ha sentenciat Argimon, que també ha afirmat que tot sembla indicar que s'està davant d'una nova tercera onada. La tercera escalada de la corba del covid tindria la mateixa durada que les anteriors –entre tres i quatre setmanes de pujada i les mateixes de baixada–, però amb un pic "menys alt", segons ha apuntat en una entrevista a Eldiario.es.

No obstant això, el secretari ha considerat que "no va ser un error" començar la desescalada perquè Catalunya "no és un país ric". L'expert ha dit que s'està fent "molt d'assaig i error" i ha defensat, en aquest sentit, que és "normal" haver de tirar enrere i que aquest pas s'hauria de fer "com més aviat millor". "Si tinguéssim capacitat de fer ajudes directes, seria una altra cosa", ha sentenciat.

El biofísic del Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC (BIOCOMSC) Enric Álvarez és partidari de prendre mesures restrictives "fortes i ràpides" d'immediat per evitar arribar en dues setmanes a una situació com la d'Alemanya, que ha decidit un confinament rigorós fins al 10 de gener. "Com més fortes siguin les mesures i més aviat les prenguis, millor tallaràs l'augment de contagis", ha afegit, i ha alertat que si les dades actuals se sostenen gaire temps més, arribarà la tercera onada abans del previst.

Abaixar els contagis abans de vacunar

Argimon també ha confiat que la immunitat de grup arribi a Catalunya, si tot va bé, la tardor de l'any que ve, i ha afegit que l'estiu del 2021 serà millor que el del 2020 però no exactament igual que el del 2019, perquè encara hi haurà algunes mesures de seguretat.

Abans d'engegar la campanya de vacunació anticovid és "molt important" tenir xifres d'incidència baixes, ja que es començarà a les residències i allà el virus hi entra per la comunitat: "Si a la comunitat hi ha molta incidència tenim més probabilitats d'un brot", ha defensat Argimon. Ha dit que no es podrà escollir quina vacuna es rep i que les persones amb antecedents al·lèrgics importants d'entrada no se la podran posar per un principi de precaució. "Quan comencem a vacunar serà quan en coneixerem l'efectivitat", ha apuntat.