Argimon estima que Catalunya podria vacunar 100.000 persones contra el covid-19 a partir del desembre

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, veu molt ben encaminada la vacuna d'Oxford contra el covid-19 i calcula que a partir del novembre se'n podrien començar a rebre dosis i que Catalunya podria vacunar, ja al desembre, unes 100.000 persones. "Hi hauria dosis limitades que servirien per vacunar els grups més, més, més vulnerables", ha aventurat, i ha concretat que podrien ser les persones de les residències però encara no els sanitaris. El repartiment, ha dit, tindrà un esquema europeu. Argimon ha estimat en una entrevista a RAC1 que Catalunya podria rebre dosis per a unes 100.000 persones i que la vacunació es farà amb dues dosis per persona.

L'Estat estudia rebaixar "inequívocament" la quarantena a 10 dies

El secretari de Salut Pública també ha dit que estarien d'acord amb reduir les quarantenes a deu dies com va plantejar ahir Fernando Simón. Argimon ha assegurat que fer les quarantenes més compactes pot permetre fer-les millor i que les facin més persones, i ha afegit que s'ha vist que la càrrega és diferent els últims dies. Ha explicat que la decisió seria de la Generalitat i que s'està valorant amb experts. Ha dit, també, que mantenir o no l'obligatorietat de la mascareta es discutirà quan baixi la taxa de contagi i s'estigui en risc de rebrot baix.

En la situació actual, i tenint en compte la situació als hospitals –molt diferent de la que es va viure al març–, ha pronosticat que no hi haurà un nou confinament en els pròxims dos mesos però ha descartat fer pronòstics a més llarg termini. Ha donat per fet, però, que les mesures com evitar les reunions de més de deu persones o la mascareta es mantindran durant les festes de Nadal perquè, encara que la situació millori, es voldrà evitar una desescalada massa ràpida com la que ha admès que es va viure a l'estiu. També ha assegurat que hi va haver una "fase de negació" de la pandèmia en els seus inicis, inclús quan ja hi havia casos a Itàlia, i que això va contribuir a la transmissió.

"Quan va començar el teníem comunitari", ha explicat, i ha dit que això és "molt complicat", sobretot perquè es va escampar ràpidament a les residències: "Ara coneixem més bé el virus". Per això, ha defensat que hi hagi canvis a les residències per evitar que les persones grans "morin de pena" i ha apuntat que treballen en un pla per flexibilitzar les visites.

Dubtes per la Diada i la Cavalcada de Reis

"Estem millor que al març", ha assegurat, i ha dit que la situació actual no té res a veure amb la de llavors perquè ara es fan més PCRs i no només a persones amb símptomes. "Llavors un de cada dos ingressava i avui un de cada dos detectats és asimptomàtic", ha apuntat. Ha posat en dubte, però, que sigui oportú celebrar actes com les manifestacions de la Diada o la Cavalcada de Reis.

Sobre la tornada a les escoles, ha defensat que els centres són espais "segurs": "Els risc 0 no existeix i quan prens decisions has de pensar en la balança del risc i el benefici". Ha dit que "no té sentit" mantenir les escoles tancades perquè quan es va decidir tancar-les era perquè es pensava que els infants eren amplificadors de la pandèmia, i no és així. "Si haguéssim de tornar a la situació de la primera onada, l'últim que es tancaria serien les escoles", ha defensat. Ha admès que el primer dia hi haurà casos i que caldrà un procediment que s'anirà adaptant i "paciència".

"Els nets han de veure els avis"

"Els nets han de veure els avis, és normal", ha apuntat, però ha dit que cal anar amb compte de no ser gaires en els dinars de diumenge i tenir precaucions com la distància. Ha admès, de fet, que hi ha famílies que només podran recórrer als avis per a la cura de les criatures: "Hem de ser realistes". I ha negat que hi hagi un nombre fix per a la ràtio d'alumnes: "Si són 25 no passa res".

Pel que fa al públic als estadis de futbol, Argimon ha apuntat que el problema és la mobilitat per arribar i sortir de l'estadi. Ha dit que està preocupat per la crisi del món cultural i ha assegurat que la crisi econòmica i social que vivim ja és "pitjor" que la sanitària: "Hem d'intentar obrir el màxim de coses". "Sé que els empresaris de l'oci nocturn estan molt afectats i no vull que això passi", ha afegit.