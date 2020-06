Barcelona reobre demà els parcs infantils

Després de la polèmica generada pel retard en l'obertura de les zones de joc infantil, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat aquest dijous en un tuit que a partir de demà s'hi podrà tornar a jugar. "Bona notícia per als nens i nenes de Barcelona", ha dit l'alcaldessa, que ha apuntat que "per fi" han rebut el permís per reobrir les zones de joc, que porten tres mesos precintades.

Colau demana als infants que evitin aglomeracions i portin mascareta i, sobretot, que juguin i "s'ho passin bé". El govern municipal assegurava, fins ara, que estava en converses amb el Govern i amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona per veure com es podia desencallar aquesta situació després que el govern espanyol ordenés tancar les zones de joc i no inclogués la reobertura en cap de les fases del desconfinament.

Avui tenim una bona notícia pels nens i nenes de Barcelona: per fi tenim permís per obrir els parcs infantils i a partir de demà s'hi podrà jugar!



Eviteu aglomeracions, useu mascaretes... i sobretot, jugueu i passeu-ho bé! pic.twitter.com/mTKpGucFj5 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) June 18, 2020

Avui, però, amb tot el país ja a la fase tres, el president de la Generalitat, Quim Torra, firma el decret per recuperar les competències i la Generalitat serà qui dicti les noves pautes de la desescalada. De moment Colau ja ha avançat que la nova fase implica recuperar els espais per als més petits.

Aquests últims dies i veient com els espais de joc continuaven precintats, algunes famílies ja havien decidit començar a desobeir i permetre que les criatures fessin ús de gronxadors i tobogans. El govern municipal insistia encara ahir que aquesta era una pràctica prohibida i que les brigades municipals reposaven els precintes caiguts.