La Comunitat de Madrid registra gairebé 3.000 casos de coronavirus i en té 3.618 més sota sospita

La xifra de contagis a Espanya continua augmentant de manera vertiginosa amb Madrid com a epicentre. En total s'han detectat 5.753 casos de coronavirus, segons l'última actualització del ministeri de Sanitat, 517 del quals ja han rebut l'alta. El nombre de morts arriba a 183 –tenint en compte un recompte posterior de la capital espanyola, on s'han comptabilitzat ja 133 morts–. La Comunitat de Madrid continua aglutinant la meitat dels casos: 2.940, un miler més que ahir divendres. Però aquesta xifra es duplica si es tenen en compte els 3.618 casos amb sospita detectats de manera telefònica i a qui se'ls ha demanat aïllament a casa. Des de dijous la capital espanyola ja no fa la prova per coronavirus a les persones lleus i, d'acord amb l'últim protocol de Sanitat, en té prou per sumar el cas amb un estudi clínic.

Tot i el decret per abaixar la persiana en la majoria de comerços i la crida de les autoritats a no sortir de casa, molts madrilenys han optat per sortir a la Sierra a passar el cap de setmana. El 112 ha fet una crida a abandonar zones de pícnic com La Pedriza, plenes de gom a gom. L'ajuntament madrileny també ha ordenat el tancament de parcs i jardins a partir de la tarda perquè la gent no està atenent les recomanacions. Els parcs infantils ja estaven precintats i ara es tanquen espais com el Retiro.

L'expresident del govern espanyol, José María Aznar, juntament amb la seva dona, l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella, tampoc han seguit les demandes de les autoritats i s'han desplaçat fins al seu xalet a Marbella per passar-hi el confinament, segons ha informat el diari Abc i han confirmat alguens agències.