El coordinador a Espanya de l'estudi de l'ús del remdesivir en malalts de covid-19: "No és la cura definitiva, però és una bona notícia"

"És una notícia molt bona". Ho diu Roger Paredes, especialista en malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, investigador de l'IrsiCaixa i coordinador de l’estudi mundial sobre l’efectivitat del fàrmac remdesivir en malalts de covid-19 a Espanya. L'estudi, que es va conèixer aquest dimecres, ha permès veure com aquest fàrmac ha ajudat a rebaixar els dies de recuperació en malalts de covid-19. "S’ha vist un senyal molt positiu", ha apuntat Paredes.

Però Paredes avisa: "No és la cura definitiva del covid però sí que és el primer cop que un fàrmac funciona així en humans. Això obre la porta a fer combinacions. Ens recorda els inicis de les investigacions de la sida, que ens van permetre fer combinacions per arribar als tractaments d'ara". Així, ha seguit explicant: "Havíem vist que hi havia fàrmacs que funcionaven in vitro, però amb el remdesivir hem vist que funciona en humans. No és un fàrmac que curi el coronavirus, però fent servir aquest fàrmac i combinant-lo amb algun altre, podrem aconseguir rebaixar la mortalitat. Segurament haurem de fer una aproximació semblant a la que estan fent amb el VIH o la tuberculosi, que combinant diversos fàrmacs ho podem aconseguir".

L'estudi, coordinat des dels EUA, s'ha fet en 68 centres arreu del món i en pacients ingressats a l'hospital afectats per covid-19. Els que van ser tractats amb aquest fàrmac van recuperar-se en menys temps que els que van prendre el placebo. "Això ha passat en molt poc temps, en ple brot i atenent moltíssims pacients. És una notícia molt positiva però n’hi haurà d’altres segur", ha afegit.

L'investigador ha dit que l'estudi "en global durarà tres anys". "Hi haurà més comparacions per anar refinant el tractament. Ara estem en la primera fase. El fàrmac es dona per via endovenosa i se'n produïa molt poc perquè es produïa per tractar l’Ebola. La qüestió és que la FDA, l’organització americana que aprova els fàrmacs, està en converses amb la companyia per accelerar la producció. En tot cas, és per a un ús hospitalari. Hi ha un estudi recent xinès, que era més petit, en què no veien un efecte gaire clar, hi havia una tendència però res més. Ara que ja tenim una primera evidència, s’accelerarà la seva producció i es farà arribar abans als hospitals", ha explicat Paredes.

Sobre la mostra de pacients, l'investigador ha dit que aquest estudi "s’ha fet en persones que ja tenien la infecció i amb patologia pulmonar". Paredes ha indicat que "no s’ha demostrat que aquest fàrmac serveixi per prevenir", i tot i que ha dit que, com en totes les malalties infecciones, l'important és iniciar el tractament com abans millor, "també pot ser que tingui una efectivitat en fases més avançades, però és un tema que encara no està resolt i s’ha d’estudiar".

Paredes ha dit que "desenvolupar una vacuna és crític per protegir la població, ja que hi ha molta gent que encara està en risc". "Si aconseguíssim una vacuna, faríem que no hi hagués més casos de coronavirus. No estem condemnats a patir el coronavirus tota la vida. Si es desenvolupa una vacuna i entra dins del calendari, podríem conviure amb el virus", ha apuntat. I ha afegit: "L’ideal seria trobar una vacuna que protegís el cent per cent de la població. Però en les fases inicials podria ser que la vacuna protegís només el 50% de la població. Però ja seria millor que el que tenim ara. S’està fent moltíssima recerca, és possible tenir una vacuna per atacar aquest virus i estic segur que més d’hora que tard l'aconseguirem".

L'investigador de l'IrsiCaixa ha demanat que se segueixin les recomanacions del departament de Salut. "Hi ha gent que no porta la mascareta i que no segueix les recomanacions del departament de Salut. I jo demanaria que se seguissin les recomanacions, ja que hi ha moltes persones que no s’han exposat al coronavirus i que, per tant, no tenen immunitat i es podrien contagiar. Per això hem de ser prudents". Així, sobre el pla de desconfinament del govern estatal, Paredes ha dit que, tot i que ell no és epidemiòleg, entén que a cada pas que es fa endavant es prenen riscos. "S’ha de reactivar l’economia perquè, si no, no emmalaltirem, però no tindrem entrades de diners a casa. Però quan fem aquest desconfinament anem prenent riscos. Tot depèn de la taxa reproductiva, per veure com s’incrementarà aquest brot. És probable que puguem tenir algun rebrot en un futur, perquè el virus segueix estant aquí i hi ha gent que no té immunitat. Són decisions complexes, perquè a banda del tema mèdic també hi ha el tema econòmic i social. A mida que anem fent el desconfinament, hi ha més risc", ha dit.