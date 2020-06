El curs escolar començarà amb controls de temperatura i grups estables d'alumnes

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que avui acaba un curs escolar en què, des de l'11 de març, "res no ha sigut normal". Bargalló ha donat claus de com es preveu començar el curs a partir del mes de setembre: prenent la temperatura als infants abans d'entrar a les aules, establint grups estables d'entre 15 i 22 alumnes que podran interactuar entre ells però no amb la resta i esglaonant les entrades i sortides i les estones de pati. Bargalló ha dit que avui presentarà propostes concretes al consell escolar.

"No podem fer que cada nen amb febre en una llar d'infants impliqui tancar el centre. El més segur és mirar la temperatura als alumnes ja abans i mantenir el centre obert", ha explicat. El conseller ha dit que es contractarà més personal. No ha concretat, però, quantes contractacions es faran, perquè ha dit que encara s'està avaluant el cas de cada centre i que caldrà negociar amb els sindicats.

La presencialitat l'hem de garantir en l'ensenyament obligatori

Educació està treballant ara conjuntament amb l'àrea de Salut per clarificar les ràtios en cada tipus de centre escolar. Bargalló ha dit que es treballa perquè no calguin distàncies dins dels grups estables d'alumnes. "Entenem que el grup és com una família", ha apuntat. Hi haurà grups estables, també, per al transport i les extraescolars amb l'objectiu de garantir la traçabilitat en cas de contagi. Els grups, ha estimat, poden ser d'entre 15 i 22 alumnes. "Es tracta de fer grups estables, i no de desdoblar els grups", ha defensat. Aquest grup interactuarà entre ell però estarà distanciat dels altres. Les ràtios s'estan decidint ara amb Salut.

"La presencialitat l'hem de garantir en l'ensenyament obligatori", ha remarcat el conseller, que ha estimat que entre el departament i els ajuntaments s'han repartit dispositius per seguir les classes a distància a unes 50.000 famílies. Ha explicat que hi ha un programa de formació digital per al professorat i que es recopila pressupost d'"on es pot" i que ara arribaran 16 milions d'un fons Feder.

Bargalló ha explicat que després de Setmana Santa hi havia qui exigia acabar el curs i qui demanava recuperar la normalitat i que no s'havia de fer "ni una cosa ni l'altra". "Hem de tirar endavant", ha assegurat, i ha apuntat que hi ha hagut escoles en què un 75% dels alumnes ja han tornat a les aules i d'altres en què hi ha anat "poquíssima gent". "L'escola no és un perill ni ho serà mai", ha defensat.

El conseller ha detallat que cada any hi ha un 2% més de peticions de matrícula a l'escola pública i que això s'ha mantingut també aquest curs. "Barcelona és un lloc complicat", ha apuntat, en referència a la falta de places de P3, però ha garantit que tothom que ho vulgui tindrà una plaça pública. El conseller ha defensat també que els criteris per a l'avaluació del tercer trimestre han sigut "clars" i que no s'ha suspès ningú pel que ha passat aquests últims mesos. "No ens han arribat queixes d'actuacions que hagin anat en contra d'aquest criteri", ha assegurat.

Bargalló ha estimat que a l'àrea d'Educació li pertoquen uns 300 milions de la injecció econòmica de l'Estat. Ha assegurat que amb els criteris de fa dos mesos, quan calia desdoblar tots els grups, calien molts més mestres, però que ara és més important l'acció educativa que el nombre de grups i que això implica xifres diferents.

Bargalló ha explicat que el Parlament va aprovar ahir garantir l'alimentació durant l'estiu dels nois i noies més vulnerables que tenen algun tipus de beca. "Entre totes les administracions es garantirà que els alumnes més vulnerables tinguin un sistema per accedir a l'alimentació durant l'estiu", ha assegurat.

Instituts, a l'estiu

També ha remarcat que aquest any com a novetat els instituts acullen casals d'estiu i ha defensat que això hauria de quedar-se "per sempre". En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha detallat que en algunes escoles serà possible que, a partir del mes de setembre, de cada dos grups en surtin tres. Pel que fa als menjadors, el conseller ha aventurat que el curs que ve hi haurà més alumnes que es quedin a dinar amb beques. "Sembla evident que caldran més torns de menjador o que caldrà utilitzar alguna aula per fer de menjador", ha explicat, i ha dit que els monitors treballaran més hores o que n'hi haurà més.