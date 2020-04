El Registre Civil de Barcelona no ha pogut inscriure defuncions durant quatre setmanes per manca de personal

Entre el 23 de març i el 17 d'abril el Registre Civil de Barcelona no ha pogut inscriure ni una sola de les defuncions que s'han produït al territori, segons constata el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el seu últim informe de seguiment de la crisi del covid-19. Els magistrats que integren la sala de govern de l'alt tribunal han constatat setmana rere setmana el col·lapse de l'organisme, que ha reduït el personal a causa del confinament, però, en canvi, ha hagut de fer front a un augment d'inscripcions de defuncions a causa del covid-19, mentre havia de mantenir actius la resta de tràmits considerats essencials i que només es poden fer presencialment, com ara la inscripció dels naixements.

L'informe del TSJC també constata l'augment exponencial de defuncions a tot el territori. Els registres civils que han pogut assumir els tràmits, a diferència del de Barcelona, han fet un 40% més d'inscripcions de defuncions la primera setmana de l'emergència sanitària i un 98% la tercera setmana. Només la setmana passada, per exemple, es van registrar a tot Catalunya un 120% més d'inscripcions de defuncions que durant el mateix període de l'any 2019.

Reforç de personal

Per fer front al bloqueig del Registre Civil de Barcelona, des del dia 16 d'abril el ministeri de Justícia –que és qui ara ha centralitzat totes les competències d'aquest àmbit a causa de l'estat d'alarma decretat per fer front a la pandèmia– ha reforçat els serveis mínims de manera que hi hagi més personal treballant presencialment per poder fer front a les inscripcions pendents i posar-les al dia, tan aviat com es pugui.

El col·lapse del registre barceloní i la manca de personal han fet que cada dia de matinada es registrin cues de ciutadans que volen aconseguir una de les 35 cites disponibles cada dia per efectuar els tràmits. També les inscripcions de naixements s'han vist afectades pel bloqueig, tot i que es poden fer telemàticament als hospitals durant les 72 hores posteriors al naixement de la criatura, sempre que els serveis administratius del centre estiguin actius, cosa que no va passar per exemple durant el període de Setmana Santa.