De la classe presencial a la virtual: "Tots tenim la sensació d'estar aprenent menys"

Són les 9.02 d'un dimarts. 18è dia de confinament. "Aaaaara... Bon dia!", diu. "Hola?" , insisteix. "Bon dia, Anna! Bon dia! Bon dia, Júlia!" Qui parla és l'Eva Costafreda, tutora de 1r de batxillerat a l'Escola Pia de Caldes de Montbui. A l'altra banda de les pantalles, els seus alumnes es van connectant a poc a poc al Bon dia, un moment distès que ja tenien cada matí a l'escola i que els permet posar-se al dia i treballar el concepte de grup. Des que es va decretar el tancament dels centres escolars ho segueixen fent però a través del Meet, l'eina de Google que permet fer videotrucades. Ja fa tres setmanes. Qui sap fins quan.

"Avui d'assignatures comunes us toquen català i filosofia. De català teniu treball personal i podeu acabar de llegir la lectura L'alegria que passa –explica l'Eva–. De filosofia teniu sessió semipresencial. Sabeu a quina hora?", pregunta. "És a les 11. El professor ens va enviar una invitació", respon una alumna. "Algun dubte?". Es fa el silenci. "Ara connecteu les pantalles, vull intentar fer un joc", diu la professora. Alguns fan cara d'adormits, n'hi ha que es connecten fins i tot en pijama. Solucionen el repte, una activitat que cada dia proposa un alumne diferent, i que avui ha consistit en penjar en una carpeta compartida una foto seva de quan eren petits i endevinar de qui es tracta.

"Estan treballant més ara que quan van a l'escola. Jo crec que tenen la sensació d'aprendre, però aquesta manera de funcionar requereix autonomia, disciplina i responsabilitat. Necessitem que siguin més proactius en el seu aprenentatge", assegura l'Eva. Els professors han anat acostumant-se a treballar a distància. Primer van inundar de feina els alumnes –"Ens vam passar de frenada", admet la professora–, però amb els dies han adaptat el model: "Vam redistribuir la feina i ara fan dos assignatures comunes al dia i dues o tres de cada modalitat". Alguns professors pengen vídeos a Internet perquè els alumnes es mirin la sessió quan vulguin. D'altres, com l'Eva, fan tutories individualitzades –"Abans en feia tres al trimestre, ara en faig una a la setmana", explica– i també classes en directe. Aquest dimarts, a les 10 h, toca química.

"Comencem el tema de la taula periòdica. És un tema conceptual. Això vol dir que no hi ha problemes numèrics, sinó que els exercicis es basen en justificacions. És una unitat que entra a la selectivitat i, per tant, és important que tingueu uns bons apunts", els explica. A la pantalla es veu com s'aixeca de la cadira i es queda dreta, al davant d'una pissarra que s'ha instal·lat a casa i on ha enganxat un pòster de la taula periòdica dels elements. Mentre explica la classificació per períodes i grups, un alumne avisa: "Al grup de WhatsApp de la classe, la Sheila està dient que no pot entrar perquè no se l'accepta al Meet. I la Laia diu que se li ha penjat". Quan han passat 40 minuts de classe, l'Eva els posa deures per l'endemà. "Descriure la relació entre la configuració electrònica i la posició dels elements a la taula". Ho hauran de penjar abans de les 23.59 h al Drive.

Els estudiants viuen amb inquietud la nova situació. "Jo aprenc millor a la classe. Se'm queda més que no pas mirant els vídeos", assegura l'Íngrid, que estudia 1r de batxillerat tecnològic a la mateixa escola. Diu que el Bon dia l'obliga a posar-se les piles ben d'hora i aprofitar el matí, però que malgrat això li costa més activar-se i fer feina. El Marc, que fa el batxillerat científic, reconeix que ara cal molta més autonomia i organitzar-se bé: "Costa una mica més posar-se a treballar, però també és veritat que pots fer una pausa en qualsevol moment i tornar a la feina". L'Aina fa la modalitat social. "No hauria dit mai que trobaria a faltar anar a l'escola", diu. Troba a faltar els companys i els professors, i aquests dies se li fa especialment complicat desconnectar de les tasques escolars. "Quan vaig a l'escola diferencio molt bé la feina al cole i la feina a casa, però ara es fa difícil dividir quina part del dia treballo i quina part del dia desconnecto i faig les activitats d'oci que m'agraden", explica. També costa mantenir la concentració davant l'ordinador. "Cansa moltíssim estar quatre hores davant d'una pantalla!", exclama. No amaga la sensació generalitzada entre els companys que l'escola presencial és insubstituïble: "Tots tenim la sensació d'estar aprenent menys". Creuen que el temari "entra més fàcilment" quan són a l'aula, el professor explica directament i els dubtes es resolen a l'instant. Això la preocupa de cara els exàmens: "La incertesa crea por. Ara no sabem com ens avaluaran".

L'avaluació, per resoldre

Aquesta és una qüestió clau que s'obre a partir d'ara. L'Eva diu que la classe de química ha anat bé, però no se li ha escapat que hi ha alumnes que no s'han connectat. "Avui trucaré a un alumne que està despenjat. És la manera de fer el seguiment", diu. Més que adaptar els continguts, aquesta professora creu que cal canviar la manera d'avaluar: "El problema és què avalues i com avalues. Ara demano molt la justificació de cada problema". El departament d'Educació ha enviat aquesta setmana nous criteris per esclarir com han d'avaluar durant el període de confinament: alliberar-se de la "pressió" d'acabar els temaris, adaptar-se a les "limitacions formatives i personals" i no "penalitzar" els estudiants que no poden accedir a una classe virtual perquè no tenen els recursos informàtics per fer-ho.

L'Eva és conscient que el nivell socioeconòmic de les famílies de l'escola garanteix l'ensenyament en línia. "Si no tinguessin accés a aquests dispositius o a la xarxa d'internet, tindríem molts problemes. Per això, entenc que no es pugui fer classes lectives de moment", explica. En efecte, el departament va dir al principi del confinament que les activitats que es fessin durant els primers 15 dies no serien avaluables ni obligatòries perquè no es podia garantir que tots els alumnes hi tinguessin accés. En alguns casos, hi ha escoles i instituts que s'han avançat a les instruccions de la conselleria, han tirat pel dret i han decidit fer classes online. Fins i tot avançant matèria.

Vist que el confinament s'allarga i no hi ha data de retorn a l'aula, Educació ha dit que les classes es reprendran virtualment, esclar, després de Setmana Santa. Ningú assegura, però, com es farà arribar un ordinador o una bona connexió a totes les llars. I, encara que això passés, no queda clar si n'hi hauria prou per resoldre les enormes dificultats que tenen moltes famílies per fer funcionar els aparells electrònics i ajudar els fills a fer deures. El tancament dels centres posa a prova el sistema escolar i evidencia el cost –educatiu, social, emocional i cultural– de deixar més d'un milió d'alumnes sense classes presencials durant setmanes.