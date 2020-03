Els ERTO arriben a les escoles

Els expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) ja han arribat a les escoles. Centres educatius catalans concertats estant anunciant que, davant del tancament a causa de la crisi sanitària del coronavirus, han suspès alguns contractes a professionals del servei de menjador o d'administració i serveis.

Els sindicats avisen que no hi ha justificació laboral per aquestes mesures. D'una banda, diuen que el salari del personal d'administració i serveis ve finançat per l'administració a través dels concerts educatius i, de l'altra, recorden que el Govern ha aprovat aquesta setmana un decret que inclou el pagament del sou a les empreses que treballen per la Generalitat, com les que fan els serveis de menjadors.

En canvi, aquests centres denuncien que està en risc la viabilitat de molts col·legis a causa de la crisi del coronavirus. Asseguren que la subvenció que reben per despeses de funcionament cobreix una part de les despeses d'administració però que no arriba per pagar tots els sous del personal de secretaria, i també lamenten que el decret del Govern en què es fa càrrec dels sous dels treballadors de les empreses de vetlladors i menjadors només inclogui els centres públics. En aquest sentit, demanen que el Govern també inclogui els centres concertats en aquest programa, i per tant, assumeixi el sou del personal de menjador de les escoles concertades per evitar fer ERTO en aquest sentit.

Un dels centres que ha presentat un ERTO és l'Amor de Déu, de Sant Adrià de Besòs. Dues secretàries i set treballadores de la neteja s'han vist afectades. Denuncien a l'ARA que la propietat de l'escola ha tirat endavant l'ERTO tot i el risc de perdre el concert educatiu. Es refereixen a les recomanacions que els va fer arribar la patronal Fundació Escola Cristiana, que fa uns dies va avisar que "no és recomanable articular un ERTO al personal d'administració i serveis, atenent a les possibles dificultats per a la seva aprovació o per problemes derivats d'un possible incompliment de la normativa de concerts educatius". "Aquest personal, amb independència del seu volum i activitat concreta, resta sotmès a finançament públic, per la qual cosa continua rebent el salari a càrrec de la partida de despeses de funcionament", deia el text.

A la Fundació ICCIC, que gestiona les escoles Thau de Barcelona i Sant Cugat, entre altres, també tenen previst tramitar un ERTO. Segons una carta enviada a les famílies, se suspendran de manera temporal "amb compromís de reincorporació a les escoles tan bon punt sigui possible" els contractes relacionats amb el servei de menjador i algunes activitats de l'aula oberta. "Ens permetrà reduir substancialment les assignacions a aquestes àrees d’activitat i, en conseqüència, les aportacions que fan les famílies en concepte de menjador, transports i algunes de les activitats d’aula oberta", afirma la missiva.

Afectació a empreses de menjadors

Més enllà dels centres educatius, sindicats com la Intersindical-CSC han denunciat que també hi ha empreses de menjadors escolars que han presentat un ERTO. I ho han fet a pesar de la decisió del Govern d'assumir els costos fixos dels contractes amb les empreses de transport, menjadors escolars o vetlladors. Per això, el sindicat denuncia que és "abusiu" que les empreses "segueixin cobrant els recursos de l'administració per mantenir els llocs de treball i, al mateix temps, impulsin mesures per estalviar-se aquests ingressos, buscant un benefici il·legítim a costa de la precarietat de la plantilla". En aquest sentit, demanen que el Govern finalitzi els contractes amb les adjudicatàries que estan fent aquests ERTO.

La Federació d'Ensenyament del sindicat USOC també ha advertit que hi ha escoles que "s'han avançat en la implementació d'algunes mesures dràstiques", com els acomiadaments temporals. De fet, tot i que l'ARA de moment no ha tingut constància d'escoles que hagin fet fora professors, el sindicat avisa que "no hi ha cap motiu que justifiqui emprendre mesures com ERTO, reduccions de jornada i encara menys acomiadaments" per la crisi del coronavirus. "El professorat té assegurat que el departament d’Educació seguirà pagant la nòmina mensualment", assegura un text d'USOC.

De fet, segons les ordres de la conselleria, el professorat ha de treballar des de casa, per mitjans telemàtics. L'ARA ha explicat que escoles i instituts estan lluitant com poden per tirar endavant alguns recursos pedagògics que evitin que aquest sigui un curs perdut.