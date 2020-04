Les escoles reobriran per territoris i etapes educatives i es garantirà la distància social

Quan tornaran a obrir les escoles? Ningú no ho sap, però d'entrada sembla que es podrà tornar a l'aula de manera progressiva, diferenciant per territoris i etapes educatives, i garantint sempre la distància social. Segons ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, el departament treballa en uns quants escenaris de desconfinament i reobertura dels centres educatius, en un "pla propi" que presentarà quan les autoritats sanitàries permetin tornar a l'aula.

En una compareixença al Parlament, Bargalló ha deixat clar que el desconfinament obligarà a impulsar "mesures diferents" per etapes educatives, nivells i tipus d'ensenyament, perquè no és el mateix una classe de P3 que un grup de formació professional, on es pot mantenir menys contacte entre alumnes i alumne i professor. "No hi ha hagut cap país que hagi reobert tots els centres educatius de cop", ha justificat Bargalló, sinó que estan tornant a classe "amb diferències territorials i etapes".

Però, sigui com sigui, escoles i instituts seguiran un "protocol" de descontaminació i neteja prèvia dels espais. En aquest sentit, es treballa per tornar abans d'acabar el curs, encara que siguin poques hores, perquè l'acompanyament afectiu als alumnes "necessita algun moment de presencialitat".

Preinscripció a finals de maig "com a molt tard"

De fet, tenir les escoles obertes també és clau a l'hora de fer la preinscripció. Les jornades de portes obertes ja es van suspendre per la pandèmia i també es va ajornar el procés, que ja no admet més demores. Bargalló ha explicat que es treballa perquè la segona quinzena de maig "com a molt tard" es pugui fer la preinscripció escolar. Aquest és un procés que normalment es fa de manera presencial i, malgrat que s’ha preparat un dispositiu virtual, no es pot assegurar que totes les famílies hi tinguin accés. Per això, no es podrà obrir el procés de preinscripció si no hi ha alguna via per fer-ho també de manera presencial, perquè seria "injust i inequitatiu".

Així, la conselleria ha demanat al ministeri d'Educació que demani al de Salut aixecar la suspensió del procés administratiu de preinscripció, perquè les escoles puguin obrir, encara que sigui donant torns, i atendre les famílies que vulguin apuntar-s'hi. Si no es pot fer la preinscripció en aquest termini es podria donar el cas que l'activitat lectiva no pugui començar el setembre.

Bargalló, que ha reconegut que el sistema educatiu no estava preparat per a una situació així, ha avisat que es pot tornar a produir un nou confinament i que per això és important tenir clar alguns aprenentatges, com per exemple que cal prioritzar l'acompanyament emocional o el treball cooperatiu abans que "la matèria i el currículum".

L'oposició retreu al Govern la bretxa digital

Els partits de l'oposició han burxat en el temps que ha trigat el departament a resoldre la bretxa digital. Ciutadans i el PSC han demanat mesures compensatòries de més reforç educatiu durant l'estiu i, juntament amb els comuns, han fet una crida perquè el pròxim curs serveixi per detectar i revertir les desigualtats que s'han generat o agreujat durant el confinament. El PP ha demanat "certesa" al conseller i li ha preguntat si tira endavant els decrets sobre l'escola concertada.