La Generalitat treballa perquè els menors puguin sortir al carrer en 10 dies

La Generalitat de Catalunya està treballant perquè tots els menors d'edat puguin sortir al carrer en un període màxim de 8 o 10 dies. Així ho ha avançat aquest divendres al matí RAC1 i ha pogut confirmar l'ARA. Segons aquest pla que preparen els departaments d'Afers Socials i Família, Interior i Salut i que acabaran de discutir en la reunió del Procicat d'aquest dissabte, tots els menors podrien fer sortides puntuals i controlades sempre i quan la corba de contagis i morts es mantingui a la baixa i no hi hagi rebrots.

Les sortides seran limitades en el temps i seguint unes franges horàries que encara estan per definir. Al pla s'especifica que tots els nens majors de 3 anys hauran de portar mascareta obligatòriament i que hauran de mantenir una distància mínima de dos metres de seguretat amb totes les persones que es puguin trobar pel carrer.

Aquest pla arriba just després que tant l' alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, demanessin reajustar de manera "prudent" les mesures dictades per autoritzar, per exemple, alguna mena d'activitat a l'aire lliure o d'exercici físic a infants i adolescents.