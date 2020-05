Baixa el nombre de morts en les últimes 24 hores, però Espanya ja supera les 26.000 defuncions

Després d'un repunt en el nombre de morts, avui les defuncions han tornat a baixar i l'estat espanyol ha registrat 213 víctimes mortals per coronavirus en les últimes 24 hores (el segon dia consecutiu per sobre dels 200 morts, després d'una sèrie de tres dies per sota). Segons les dades del ministeri de Sanitat, en total la xifra de defuncions ja supera les 26.000 des que ha començat la pandèmia. El nombre de contagis ha tornat a créixer i des d'ahir se n'han comptabilitzat 754. En total, ja hi ha hagut 221.447 casos positius a tot l'Estat (45.924 professionals sanitaris). La dada positiva és que en les últimes 24 hores hi ha hagut 2.509 persones que han superat la malaltia i, en total, ja en són 128.511.

"Són ondulacions típiques de les cues de les epidèmies", ha valorat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en roda de premsa. De fet, ha subratllat que aquest dijous fa nou dies que es van començar a flexibilitzar les mesures de confinament –amb la sortida dels nens al carrer, per exemple– i ha assegurat que, ara per ara, no veuen que hagi tingut un efecte negatiu en la pandèmia. "Haurem de valorar en els pròxims dies si continua el no-efecte", ha afirmat Simón.

Des de dissabte passat, a banda dels passejos per als nens, el govern espanyol també ha permès sortides a tota la població per franges horàries, i de cara a dilluns el ministeri de Sanitat està valorant amb les comunitats autònomes quines regions de l'Estat poden entrar a la fase 1 de la desescalada. En aquest sentit, Simón ha reiterat que a hores d'ara encara estan avaluant les sol·licituds que han presentat les comunitats i que ho fan en base a criteris "sanitaris i no econòmics" i també de mobilitat (que ha de valorar el ministeri de Transports). "Si pesen més els criteris econòmics que els sanitaris s'haurà d'avaluar en una comissió en què jo no participo", ha dit.

De fet, el director del comitè tècnic ho ha dit en relació a la sol·licitud de la Comunitat de Madrid, que, malgrat ser un dels territoris més afectats pel coronavirus (continua sent la comunitat, juntament amb Catalunya, amb més contagis, tot i que s'han reduït exponencialment des de l'inici de la pandèmia), ha demanat entrar a la fase 1 a partir de dilluns. Segons ha dit Simón, ahir el govern madrileny encara no havia enviat la seva proposta i no ha volgut valorar si Madrid està en condicions d'iniciar la desescalada.

Demà i dissabte s'haurien de saber les comunitats que passen de fase

Sigui com sigui, el ministeri ha de fer públics els noms de les regions que passin de fase en els "pròxims dies o hores". "Entenc que probablement divendres a la nit o dissabte al matí ha d'estar presa la decisió", ha explicat Simón. De fet, des d'ahir que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, està tenint trobades bilaterals amb les comunitats autònomes per valorar les seves sol·licituds. Ahir es va reunir amb Andalusia, Galícia, Castella-la Manxa i les Canàries. A banda d'Illa, també està mantenint trobades amb les comunitats la vicepresidenta quarta i ministra per la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Ahir ho va fer amb Astúries, Cantàbria, el País Valencià, la Rioja i la ciutat de Melilla. Totes aquestes han demanat entrar a la fase 1 dilluns, i Astúries fins i tot ha sol·licitat que algunes regions passin a la fase 2 directament.

A l'hora de fer l'informe tècnic de cada comunitat, Simón ha explicat que els principals criteris que es valoren són la capacitat de detecció precoç de cada comunitat i també la capacitat assistencial dels hospitals. En aquest sentit, el portaveu de Sanitat ha subratllat que, precisament, la capacitat hospitalària és una "condició sine qua non" que han de garantir les comunitats per passar de fase, perquè d'aquesta manera demostren que poden respondre a un hipotètic "pic explosiu de la malaltia". A més, Simón ha especificat que també es valora el grau de contagis que hi ha hagut en els últims dies, però que si una comunitat en notifica un nombre molt baix, però això es deu al fet que no fa PCR, és un criteri que no tindrà en compte el ministeri. Per això, ha insistit en no posar llindars de cada indicador, perquè creu que s'han de valorar conjuntament.

Primers resultats de l'estudi epidemiològic la setmana que ve

De cara la setmana que ve, Fernando Simón també preveu que es puguin començar a fer públics els primers resultats de l'estudi epidemiològic que ha començat a fer el govern espanyol, en coordinació amb l'Institut Carlos III de Madrid, per conèixer el grau d'immunitat de la població. El responsable tècnic del ministeri de Sanitat creu que l'estudi permetrà saber també fins a quin punt han tingut un grau d'incidència elevat els pacients asimptomàtics en la transmissió del virus. "Com més asimptomàtics, si són transmissors i es verifica en estudis, l'impacte en l'evolució de l'epidèmia, sobretot al principi, hauria sigut important", ha admès. De fet, ha afegit que "cada cop hi ha més indicis" que els asimptomàtics han sigut un factor per a "l'explosivitat" de la pandèmia en molts països.