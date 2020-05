EN DIRECTE | Espanya registra 164 víctimes mortals en les últimes 24 hores, la mateixa xifra que ahir

El nombre de morts per coronavirus continua per sota de les 200 víctimes mortals diàries i aquest dilluns s'ha registrat la mateixa xifra que ahir: 164. Una dada que eleva les defuncions fins a 25.428. El nombre de contagis continua a la baixa i aquest dilluns s'han registrat 394 casos nous diagnosticats amb PCR, una dada que eleva el total de casos fins a 218.011. Pel que fa al nombre de curats, ja hi ha 121.343 persones que han estat donades d'alta, 2.441 més que ahir.

Si agafem la xifra total de contagis d'aquest diumenge i la restem de la que ha facilitat aquest dilluns el ministeri de Sanitat, veiem que la diferència no quadra amb els 394 casos nous que ha aportat el govern espanyol. L'explicació es troba, segons el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en què alguns casos facilitats per les comunitats autònomes no corresponen a les últimes 24 hores. És el cas, per exemple, de la Comunitat de Madrid, que des d'ahir només ha notificat un nou cas. Simón ha dit que estan parlant amb els responsables de la comunitat madrilenya per verificar aquesta dada perquè ha admès que "sorprèn".

Simón ha dit que intentaran "corregir" la sèrie dels últimes dies per poder interpretar bé les dades que faciliten. Sigui com sigui, el portaveu de Sanitat ha assegurat que les dades facilitades aquest dilluns són "bones, però s'ha d'anar amb compte amb la interpretació de l'últim cap de setmana llarg que hem tingut". Ara bé, també ha avisat: "Que les dades vagin bé no vol dir que s'elimina el risc de rebrot". I ha apel·lat a la "responsabilitat de cadascú".