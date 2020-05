Els morts per coronavirus a tot l'Estat tornen a baixar: 138 notificats en les últimes hores

El nombre de morts per coronavirus torna a baixar a tot l'Estat. En les últimes hores, el govern espanyol ha notificat 138 defuncions més i la xifra total s'eleva fins a 27.459. El nombre de positius torna a situar-se per sobre dels 500 diaris, concretament, aquest divendres se n'han comptabilitzat 549 casos nous. Des d'aquest dilluns, quan es va registrar una de les xifres de contagis més baixes (373), que el nombre de positius va a l'alça i aquest divendres el total de casos diagnosticats ja ha superat els 230.000 (230.183 diagnosticats amb PCR des que ha començat la pandèmia). La dada positiva és que ja hi ha 144.783 persones curades, 1.409 més que aquest dijous.

A la xifra total de positius, s'hi han afegit casos antics de Madrid i d'Extremadura. De tots els contagis diagnosticats, 50.455 són professionals sanitaris, i d'aquests, 367 han estat detectats en les últimes 24 hores, la majoria per proves d'anticossos. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha insistit que el petit repunt en el nombre de casos positius forma part de "l'estabilització" de les dades i ha reiterat que aquest augment es deu, en bona part, a la "sobredetecció" que s'està fent des de fa unes setmanes. "Són petites variacions, però permetran garantir una bona resposta en les següents fases", ha dit Simón.

En la roda de premsa d'aquest divendres, el responsable tècnic del ministeri de Sanitat ha desgranat la incidència que ha tingut el virus en les diferents comunitats autònomes. En aquest sentit, ha explicat que la Rioja ha sigut el territori on ha tingut més incidència, és a dir, on s'han detectat i notificat un nombre més alt de casos, un 40% en relació a la resta de comunitats, mentre que la mitjana a tot l'Estat ha sigut d'entre un 10% i un 11%. Tot i que el percentatge de detecció és bastant baix, Simón ha assegurat que ha sigut suficient per "seguir l'evolució de l'epidèmia".

L'augment en la detecció de casos també pot afectar en el nombre R, l'índex de transmissió del virus, i que augmenti i se situï per sobre de l'1, és a dir, que una sola persona pugui infectar-ne més d'una. Un dels criteris per començar la desescalada era que les comunitats autònomes tinguessin un índex inferior a 1. Ara bé, Simón creu que no pot ser l'únic que es valori per als canvis de fase. "Si el nombre de notificats és més alt que fa uns dies, això afecta la R", ha admès Simón. En aquest sentit, ha reconegut que aquesta variabilitat és una de les raons per les quals no volen fixar un llindar estàndard per a totes les comunitats com un criteri per canviar de fase, perquè s'ha de valorar tot "conjuntament".

Pel que fa a la letalitat del virus, que a tot l'Estat és d'al voltant d'un 12%, el director del comitè tècnic ha assegurat que un cop es detectin més casos (i s'afegeixin als registres totals els positius detectats amb l'estudi de seroprevalença també), aquest percentatge disminuirà. De cara a la setmana que ve, Simón ha confirmat que és probable que el ministeri ja canviï els indicadors i els paràmetres que difon per fer el seguiment de l'evolució de l'epidèmia i, fins i tot, que en modifiquin l'hora de notificació. Si fins ara es reportaven els casos de 20 h a 20 h, ara treballaran perquè siguin les hores naturals d'un dia, és a dir, de 0h a 24h.

Quina probabilitat hi ha de reinfecció?

D'altra banda, Fernando Simón ha explicat que a hores d'ara no tenen informació "gaire sòlida" sobre els casos de reinfeccions que hi ha hagut a l'Estat. Ha admès que en l'estudi epidemiològic s'han detectat persones a qui no s'han identificat anticossos, cosa que voldria dir que es podrien reinfectar. Ara bé, Simón ha demanat "prudència" perquè els resultats són molt preliminars i ha assegurat que encara que hi hagi persones que hagin passat la malaltia i no se'ls hagin detectat anticossos, això no vol dir al 100% que no en tinguin. "Sembla que les reinfeccions són molt poc probables", ha conclòs.