L'Hospitalet es prepara per tancar més espais públics per frenar l'avenç del covid

"Sabem que els casos s'han multiplicat per molt des de la setmana passada i està clar que alguna cosa passa i que s'ha produït algun focus que com a Ajuntament no sabem d'on prové". Són les paraules de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, sobre l'evolució del covid al municipi. En una entrevista a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa ha apuntat que avui tenen prevista una reunió amb representats del Govern per analitzar les dades i acordar noves mesures de contenció que, segons ha avançat, podrien passar per tancar parcs públics i alguns equipaments municipals. "Volem parlar amb la Generalitat de quines mesures prendre", ha defensat. Les decisions s'acordaran després de compartir la "visió de les dades profundes".

Marín ha dit que el que els preocupa és no tenir ben traçats els positius de covid perquè aquestes persones tinguin una bona atenció i no provoquin més contagis. "La informació que tinc d'ahir és que de moment no hi ha hagut un contagi comunitari", ha apuntat, i ha demanat poder tenir avui una informació més exhaustiva per evitar nous contagis, sobretot al mateix barri de la Torrassa, però també a la Florida i Collblanc. "El virus no fa vacances, el covid existeix i es trasllada de manera que pot ser important", ha destacat.

La ciutat ja va decidir ahir –de manera "intuïtiva", segons l'alcaldessa– tancar les pistes esportives a l'aire lliure per evitar contactes que facilitin la propagació del covid-19. El president de la Generalitat, Quim Torra, va defensar diumenge que l'augment de contagis a la ciutat els "preocupa" perquè les dades "excedeixen la situació" que es pot considerar de "tranquil·litat".

EL doctor Benito Almirante ha defensat a RAC1 que "el confinament perimetral de l'Hospitalet és complicadíssim". "No són només tres carreteres, hi ha moltes vies d’accés. Al final, si la gent no entén les mesures, no serviran de res. Cal que entenguin les bases científiques que recolzen aquestes mesures i que les mesures siguin possibles des del punt de vista pràctic", ha apuntat. La doctora Vilella ha afegit: "Ens hem de saber explicar bé perquè la ciutadania entengui totes les mesures. Cal explicar per què es prenen aquestes mesures".