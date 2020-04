L'alcalde d'Igualada diu que el govern espanyol assegura que atendrà les peticions dels treballadors de la conca

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha indicat aquest dijous que el govern de l'Estat li ha "assegurat" que "en el pròxim consell de ministres és molt possible que s'incorporin les peticions del territori al BOE pel que fa a la vulneració dels drets dels treballadors i treballadores de la conca d'Òdena". Dimecres tots els alcaldes de la zona i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, havien expressat la seva "decepció" perquè el decret publicat al BOE oblidava part dels treballadors de la conca i havien enviat una carta a l'executiu espanyol exigint una rectificació.

249x249 Imatge promocional del partit benèfic entre l'Igualada i el Barça / ARA Imatge promocional del partit benèfic entre l'Igualada i el Barça / ARA

A més, en la mateixa roda de premsa, el president del Club de Futbol Igualada, Francesc Jorba, ha explicat que el Barça jugarà un partit amistós amb el seu equip un cop les condicions millorin. Ells van contactar amb el club blaugrana per veure si els agradaria jugar un partit benèfic i el Barça hi va respondre positivament. "Ahir em va trucar el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i vam estar parlant. Em va anunciar que quan sigui possible i les condicions ho permetin, el Barça i l’Igualada faran un partit benèfic per al Consorci Sociosanitari d’Igualada", ha indicat Jorba.

L'hospital de campanya de Les Comes, a punt

L'alcalde d'Igualada ha explicat que tenen "preparat l'hospital de campanya de Les Comes". "Esperem no fer-lo servir mai. Però, per si cal, està preparat", ha apuntat. "Nosaltres hem fet un esforç amb l'esperança que l'hospital de campanya no s'hagi d'utilitzar. Si la consellera Vergés diu que no s'utilitzarà, estarem contents. Però si un dia arriba aquesta necessitat, ja estarà fet. Ens avancem al que pot passar", ha afegit, i ha conclòs: "Quan tinguem l'hospital de Les Comes i l'antiga mútua preparats, els posarem a disposició de les autoritats competents".

Preguntat per les xifres que va donar dimecres a la nit el departament de Salut, Castells ha dit que creu que "els 98 morts que ara anuncia Salut a la conca d'Òdena és perquè s'hi han sumat les dades que també tenen els serveis funeraris". "És encertat que des de Salut hagin rectificat", ha indicat. I ha afegit: "A mi em preocupen les dades. Ara esperem que les actuacions que estem fent donin els seus resultats. Que ningú es relaxi. Aquest episodi és molt greu. La solució és el confinament total".