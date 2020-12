Budó avisa que es frenarà la desescalada si els indicadors segueixen augmentant

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha avisat aquest dimarts que si els indicadors epidemiològics continuen augmentant fins dijous la Generalitat no garanteix que el pròxim dilluns, 7 de desembre, tot el país pugui avançar a la segona etapa de la desescalada i es pugui autoritzar la mobilitat dins la comarca els caps de setmana. A més, també hi ha "risc" de no poder "preservar el Nadal" si indicadors clau com la taxa de contagi (R) continuen a l'alça. Tot i que per norma general la R no pot superar el llindar de l'1 per considerar que l'epidèmia està sota control, el Govern es va fixar un màxim assolible més restrictiu, els 0,90 punts, per flexibilitzar les restriccions o endurir-les. I si dilluns la taxa de contagi se situava entorn dels 0,78 punts, aquest dimarts ja està en els 0,84 punts. "Això ens pot indicar que la tendència pot començar a capgirar-se una altra vegada", ha alertat Budó, que ha admès que aquest "avís" podria trastocar el calendari previst per l'executiu.

"Si veiem que dijous la R se'ns ha disparat, amb molta probabilitat no passarem de fase", ha anticipat Budó, que ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per "reduir l'activitat social", especialment durant el pont de la Constitució, ja que l'executiu no ha allargat el confinament municipal de cap de setmana fins dimarts. Així, aquest salt de sis centèsimes en la velocitat de la propagació –si bé podria tractar-se d'una oscil·lació per un augment de la detecció de positius entre el 21 i el 27 de novembre– evidencia un canvi en la tendència dels informes diaris de la conselleria de Salut: des del 31 d'octubre, la R havia anat de baixada o, com a mínim, s'havia mantingut per sota dels 0,80 punts.

La consellera de Presidència ha admès que l'increment de la R ha "disparat les alarmes" al si del Govern i que al llarg de la setmana caldrà estudiar i analitzar l'evolució de les dades epidemiològiques abans de prendre cap decisió sobre la flexibilització de les restriccions. Encara és aviat per afirmar que la primera setmana de la desescalada, acompanyada d'un increment de la interacció social, coincideix amb el repunt lleu d'aquest indicador clau. No obstant això, els experts consultats per l'ARA deixen clar que no és el mateix que la R creixi quan la corba epidemiològica va de baixada (com ara) que quan està en ascens, i apel·len a la prudència, adduint que la xifra es podria estancar en un o dos dies a causa de les fluctuacions en les dades.

Sigui com sigui, la velocitat de propagació sempre ha d'estar per sota dels 0,90 punts, és a dir, que per cada infecció nova no es generi sempre un altre contagi nou, per poder plantejar el canvi de fase i avançar en la desescalada. Segons el pla del Govern, l'avenç tocaria a priori la setmana que ve. Però, segons Budó, si es manté la tendència a l'alça de la R hi ha "risc" de superar aquest llindar i, per tant, que s'hagi de frenar la desescalada. "El que fem aquest pont [de la Constitució] pot tenir conseqüències de cara a Nadal", ha afegit.

No obstant això, Budó no ha confirmat si el fet de frenar la progressió de les etapes de reobertura dilluns que ve podria fer que, automàticament, per Nadal encara hi hagi confinaments perimetrals que dificultin les trobades familiars. "Sempre dependrà de les dades epidemiològiques, més enllà del que passi aquest dilluns, perquè tots volem celebrar el Nadal amb la màxima normalitat possible, tenint en compte que estem en pandèmia", ha sentenciat.

El 5% de les proves són positives

Els últims catorze dies s'han detectat uns 260 contagis per cada 100.000 habitants, menys de la meitat dels que es detectaven fa tres setmanes (575), encara en la segona onada del coronavirus. El departament de Salut ha informat de 1.458 contagis nous confirmats amb una prova PCR o amb un test d'antígens –907 més que ahir–, tot i que s'estan fent menys proves ara (unes 182.000 setmanals) que les setmanes anteriors (185.000). La taxa de positivitat, les proves que donen positiu, és del 4,87%, per sota del 5% recomanat per l'Organització Mundial de la Salut.

Pel que fa a les hospitalitzacions, entre el 21 i el 27 de novembre hi havia 1.653 persones ingressades. La setmana anterior hi havia 2.047 ingressats. Segons informa Salut, en aquests moments hi ha 454 llits de crítics ocupats per malalts de coronavirus dels prop de 1.100 que hi ha a tot el país. Així, l'ocupació de llits als hospitals es redueix molt lentament. També la baixada del pendent del risc de rebrot s'ha alentit les últimes hores i es manté en els 200 punts.