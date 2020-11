Budó anuncia tests ràpids massius

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha afirmat aquest dimarts que la Generalitat prepara "una estratègia per testar massivament la població" mitjançant els vuit milions de tests d'antígens comprats pel Govern. Un anunci que ha arribat just després que la Comunitat de Madrid hagi fet pública la seva intenció de dur a terme una iniciativa perquè tots els seus ciutadans se sotmetin a la prova ràpida abans de Nadal. Budó ha remarcat que l'organització d'estratègies d'aquest tipus és "complexa" i ha demanat temps per planificar com i quan arribaran els tests per "prioritzar-los" en aquest pla.

Per la seva banda, el departament de Salut no confirma una estratègia de tests massius, però avui dia tampoc la descarta. De fet, seria la primera vegada que l'autoritat sanitària catalana es plantejaria aquesta idea, si així fos, ja que des de la secretaria de Salut Pública s'havia qüestionat reiteradament la realització de tests de manera indiscriminada com a eina de control epidemiològic. Amb tot, fonts governamentals expliquen a l'ARA, sense concretar com, que la conselleria està estudiant ampliar l'ús dels tests ràpids, que remarquen que ja s'estan fent servir diàriament. Entre el 7 i el 13 de novembre, per exemple, se n'han fet més de 58.700. A més, dilluns Vergés va assegurar que la conselleria treballa conjuntament amb les més de 3.000 farmàcies del país perquè puguin ser un altre dels punts acreditats per fer aquestes proves diagnòstiques, juntament amb els centres d'atenció primària (CAP) i els hospitals.

La comparació d'una futurible estratègia de tests massius a Catalunya amb la que Madrid ha anunciat a so de bombo i platerets és inevitable, però Budó ha defensat que la Generalitat no posa en marxa iniciatives ni dissenya les seves mesures "per comparar o competir amb altres territoris". Vergés va fer la mateixa reflexió dilluns quan va reconèixer que Salut està potenciant l'ús de les proves ràpides. Amb tot, la consellera va apuntar que en cap cas es vol fer "com Madrid". "No substituïm les PCR per antígens", va afirmar, sinó que aquestes últimes proves les "complementen" de manera temporal.

Budó tampoc no ha volgut entrar a comentar les dades de millora epidemiològica de Madrid malgrat mantenir la restauració i part de l'oci obert, a diferència de Catalunya, que fa més d'un mes que va tancar tota activitat. "Estem en una altra fase de la baixada, ells van arribar al pic abans. El que dic és que les mesures que prenem funcionen i es prenen en molts llocs d'Europa. I ara tornem a estar en fase de baixada. Per tant, considerem que són mesures preses de forma adequada i d'acord amb el que ens diuen les autoritats sanitàries per reduir la interacció social".