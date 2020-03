Neix el primer nadó sa d'una mare amb coronavirus a Catalunya

Es diu Daniela i està perfectament sana. Una mare que va donar positiu per coronavirus ha donat a llum a través d'una cesària induïda a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona a una nena sense símptomes, tot i que la vigilaran i la sotmetran per precaució a la prova de la Covid-19 en les pròximes hores. Es tracta del primer cas a Catalunya, segons ha avançat l'agència Efe. Fonts de l'Hospital de Sant Pau han explicat a l'agència que la cesària no va estar motivada pel coronavirus sinó per motius obstètrics i que la mare, el nadó i el pare estan junts en una habitació aïllada de la resta de la planta. La mare, Evelyn Yamileth, ha pogut agafar la seva nena en braços amb mascareta i també està podent donar-li el pit, encara que desinfectant-se mans i mugrons prèviament.

La dona té simptomatologia lleu i, si no hagués sigut pel part, no estaria ingressada, expliquen les fonts consultades. La jove està "molt feliç", perquè va ingressar "molt preocupada" per les conseqüències que el coronavirus podria tenir en la salut de l'infant malgrat els missatges tranquil·litzadors de l'equip mèdic. En 48 hores, si no hi ha cap complicació, les dues rebran l'alta i podran anar-se'n a casa, on tindran seguiment i hauran de seguir les mateixes mesures estrictes.

Conseqüències lleus o nul·les per al nounat

El protocol per a les parteres amb positiu, ha explicat a Efe el president de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, Oriol Porta, parteix de la idea que encara que no es transmeti verticalment, de mare a fetus, sí que pot donar-se un contagi horitzontal. La informació de la qual es disposa, que és poca perquè es tracta d'un virus nou, ha assenyalat, és que fins i tot en cas d'infecció les conseqüències són lleus o fins i tot nul·les per al nounat. En aquest sentit, a partir de les informacions recollides en països amb més casos previs com la Xina, es permet que la mare estigui en contacte amb el nadó però extremant les precaucions.

Un cop a casa, la dona haurà de seguir en quarantena i la família sencera en confinament, de manera que la resta de familiars i amics hauran d'esperar a la fi de l'emergència sanitària a tot Espanya per conèixer la Daniela. En els pròxims dies seran sotmesos a les mateixes proves presencials o telefòniques que la resta de mares i nadons en la seva situació i es facilitarà que tests com la prova del taló es facin a casa amb el servei de llevadores a domicili.

Els precedents

El primer nadó de mare contagiada que va néixer a Espanya sense símptomes va néixer el passat 18 de març en un hospital de Vigo (Galícia). De la mateixa manera, a les Canàries ha nascut un nadó de mare contagiada amb només 32 setmanes, un part induït pel quadre mèdic de la mare, que portava ingressada per coronavirus des del passat dia 21.