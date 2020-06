Oriol Mitjà: "Segur que a la tardor tindrem el virus i haurem de fer estratègies de distanciament social"

L'infectòleg Oriol Mitjà ha dit en una entrevista a RAC1 que cal preparar-se per a la tornada del coronavirus a la tardor. "Segur que tindrem el virus a la tardor, i haurem de fer estratègies de distanciament social", ha comentat, i ha afegit: "Ara hem de parar atenció a com tornarà el virus. Hem experimentat només una petita fracció del que el virus pot fer a la nostra població".

"El virus tornarà. Sobretot quan torni a fer fred. Si fem les coses bé, el següent brot arribarà més tard i des d'un punt de partida més baix. Però segur que a la tardor el virus tornarà. Pot ser que la següent onada sigui menys crítica". Sobre això últim, de fet, Mitjà ha explicat que "els epidemiòlegs experts diuen que la pròxima onada pot ser violenta. Començarà més aviat –tardor o principis d'hivern– i tindrà un recorregut més gran. Si no féssim res, podria ser molt més greu, però aquí és on venen les mesures que hem après". "Només el 5% de la població s'ha infectat. Una següent onada del virus pot tenir una magnitud que sigui superior a la que acabem de viure", ha apuntat.

"Un dels defectes del ministeri i del departament de Salut és que han sigut molt garantistes" Oriol Mitjà Infectòleg

Per això, Oriol Mitjà ha dit que a l'inici de la pandèmia "hi va haver una falta de sentit comú, sobretot a finals de febrer i la primera setmana de març, quan ja hi havia casos". "I el ministeri deia que no hi havia transmissió comunitària. Es feia trampes al solitari. No tenia capacitat de detectar casos autòctons", ha recordat. Per al metge de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, "un dels defectes del ministeri i del departament de Salut és que han sigut molt garantistes, no han sabut adaptar-se als temps que demana una epidèmia i no s'han deixat ajudar pels experts". "Hi ha molta gent que des de principis de febrer els estava alertant". Així, Mitjà ha dit que no li ha agradat "que no haguem acceptat aquestes lliçons de la crisi". "No he sentit ningú fer autocrítica i dir que ara estem preparats per no cometre les mateixes errades".

"No em vull dedicar a la política"

"Una de les lliçons apreses és que s'ha de construir una plataforma de vigilància epidemiològica" Oriol Mitjà Infectòleg

Oriol Mitjà ha comentat que aquesta era "la primera vegada que navegava entre polítics". "N'hi ha hagut que ho han donat tot, de tots els partits. I d'altres només anaven a fer electoralisme", ha afegit. Després d'explicar que va intentar fer arribar la seva correspondència a la cúpula dels socialistes i de dir que ningú li va fer cas, ha sentenciat: "Una de les lliçons apreses és que s'ha de construir una plataforma de vigilància epidemiològica perquè la pròxima vegada que l'Oriol Mitjà de torn aixequi la veu, tingui el reconeixement de ser una alerta vàlida i se li faci cas".

El doctor Oriol Mitjà ha deixat clar a RAC1 que no es vol dedicar a la política. "No em vull dedicar a la política, jo seria feliç seria passejant el meu gos per Arenys. Si hagués volgut dedicar-me a la política, ja hauria tingut l'oportunitat de fer-ho", ha comentat.

"Una de les crítiques que faig és que no es vulguin fer servir sistemes tecnològics més avançats per controlar els contactes" Oriol Mitjà Infectòleg

"Una de les crítiques que faig és que no es vulguin fer servir sistemes tecnològics més avançats per controlar els contactes", ha dit, i sobre el càrrec que va ocupar a la Generalitat, ha explicat: "Em van oferir un càrrec que no diré. Jo vaig demanar que volia ser independent i no remunerat. I que, per tant, seria crític amb el govern fos del color que fos, encara que fos el Govern qui m'ho demanés". Així, ha indicat: "La Generalitat no ha fet cas del pla que els vam entregar. Li van passar el ribot i ha predominat el pla de les persones que estan executant-lo, que tenen unes idees més conservadores que les que nosaltres proposàvem. Jo prefereixo passar-me que quedar-me curt".

Sobre alguns tuits que ha fet, Mitjà ha apuntat: "Jo sempre he sigut un científic, fa 10 anys que treballo a l'Àfrica i les meves declaracions sempre són així, denuncio les coses que em sembla que no s'estan fent bé". Sobre la seva relació amb els polítics catalans, ha comentat: "El president Torra i la portaveu Budó han estat excel·lents, han treballat molt bé, igual que la consellera Vergés, que ha sigut una treballadora incansable". I sobre la seva petició de dimissió del doctor Fernando Simón, ha dit que "va ser una declaració per denunciar que la gestió no s'estava fent de manera encertada". "A partir del 30 de març crec que les coses s'han fet molt bé", ha afegit.

Finalment, pel que fa a l' estudi de la hidroxicloroquina, Oriol Mitjà ha dit a RAC1 que ha "fet arribar la informació de l'estudi a les agències que han de prendre decisions" i que, fins que no el tinguin validat, no poden fer públics els resultats.