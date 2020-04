Nou repunt de morts enmig d'una gran confusió per les dades: 585 defuncions per covid-19 a l'Estat en 24 hores

En les últimes 24 hores han mort 585 persones per covid-19 a Espanya, cosa que eleva el recompte a 19.478 defuncions per la malaltia. En total, a tot el territori espanyol hi ha 188.068 persones contagiades per coronavirus, 5.252 més que ahir. L'augment respecte a aquest dijous és similar al dels últims dies: és d'un 2,87%. El percentatge de pujada de la gràfica de contagiats porta estabilitzat al voltant del 3% des de fa uns deu dies.

Aquest recompte arriba el dia en què el ministeri de Sanitat ha inclòs al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la nova demanda a les autonomies a l'hora de calcular la mortalitat de la pandèmia de covid-19, en plena polèmica sobre la manera de fer-ho. La Generalitat ho calcula, des de dimecres, amb les dades de les funeràries; per tant, incloent els pacients morts amb símptomes compatibles amb la malaltia però sense que se'ls hagi practicat un test, així com les defuncions en residències d'avis domicilis. Això va fer disparar la xifra de morts. En canvi, des de la Moncloa es va retreure aquest funcionament i es van fer servir les dades habituals, tot i haver demanat de fa dies a les autonomies que evolucionessin la manera de recomptar (la Generalitat, per tant, va ser pionera en complir les ordres de l'Estat). Ara Sanitat es fa seu, en part, aquest mètode i ho demana a les autonomies, a través d'una publicació al BOE.

Tot i això, segueix la confusió sobre quina opinió mereix aquest sistema a la Moncloa. Tot i haver-ho demanat a les autonomies, ahir la ministra portaveu va criticar que la Generalitat "aportés sensació de desconfiança", i aquest divendres el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri de Sanitat, Fernando Simón, també s'ha mostrat negatiu: "Basar les nostres definicions oficials de cas en persones que poden tenir algun símptoma, quan sabem com són d'inespecífics (tos, diarrea, dècimes de febre), donaria una informació molt distorsionada de la realitat", ha manifestat, si bé ha adoptat un doble discurs i ha agraït que les comunitats autònomes reuneixin informació sobre els casos sospitosos. "Serà molt útil per valorar els resultats de les futures enquestes de seroprevalença i la informació global de l'epidèmia", ha dit.

El recompte de dades d'avui ve acompanyat, a part, d'una confusió majúscula sobre les xifres. L'augment de morts notificat pel ministeri (585) no correspon amb la diferència entre les defuncions comptades ahir i avui (19.130 i 19.478), i el govern espanyol no ho ha explicat fins passats uns minuts de la difusió de l'informe de dades, cosa que ha provocat presses i equivocacions en molts mitjans de comunicació. De fet, Simón ha atribuït el retard i el caos en les dades a la "variabilitat" de les dades que ha aportat "una comunitat autònoma concreta", tot i que no ha especificat de quina es tractava.

Sigui com sigui, el que sí que ha detallat el portaveu del ministeri de Sanitat és que, vistos els canvis de criteri de recompte, caldrà refer tota la sèrie històrica de dades, i per això avui era el primer dia en què s'oferia una suma que no quadrava. D'altra banda, la xifra de curats és inferior a la d'ahir, cosa materialment impossible. "Algunes dades seran una mica estranyes durant uns dies", ha admès Simón. "Haurem de readaptar-nos a la nova situació i reordenar la informació per presentar dades sense artefactes que impedeixin interpretar la sèrie", ha resumit.