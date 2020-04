El ministeri de Sanitat demana ara incloure els morts fora dels hospitals

El ministeri de Sanitat acaba de fer una modificació al BOE que canvia força la metodologia de recollida de dades sobre la pandèmia que fan les comunitats autònomes i que han d’enviar al Ministeri de Salut de forma periòdica. Un canvi que arriba després de la polèmica entre Estat i Generalitat per la manera de comptar els morts que deixa al seu pas el coronavirus.

Al BOE del passat 15 de març en què es regulava com s’havien d’enviar les dades no s’especificava gaire cosa. Es limitava a dir que s’havia d’enviar el nombre total de casos confirmats (sense detallar com es confirmaven), el de casos hospitalitzats, el de casos ingressats en llits de crítics, els donats d’alta, els difunts, el nombre de casos en les darreres 24 hores i el de proves diagnòstiques (PRCR) realitzades.

Però al BOE publicat avui hi ha canvis que fan molt més detallada aquesta recollida de dades. Es concreta que, en el cas de casos confirmats, s’ha de dir si s’han confirmat per PCR o pel test d’anticossos, a més de si són casos confirmats simptomàtics o asimptomàtics. Com a novetat, també s’especifica que com a víctimes de coronavirus s’han de comptabilitzar tots els morts, independent del lloc on s'hagi produit el decés, i que a les altes també s’ha d’incloure els que han estat donats d’alta als seus domicilis. Curiosamen,t una de les novetats del nou sistema que va començar a utilitzar la Generalitat el passat dimecres era que s’incorporaven les defuncions en residències i als domicilis particulars.