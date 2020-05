Sánchez planteja una "última" pròrroga de l'estat d'alarma per un mes

El govern espanyol considera que encara no ha arribat el moment d'aixecar l'estat d'alarma. El desconfinament no s'ha consolidat, amb territoris encara en fase 0 com Barcelona i Madrid, i dimecres que ve al Congrés dels Diputats PSOE i Unides Podem tornaran a necessitar el suport o bé d'ERC o bé de Cs -a més del PNB i d'altres partits més petits. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dissabte el que, fins ara, només havien estat rumors: la propera pròrroga serà "l'última" i no de quinze dies com fins ara sinó de "al voltant d'un mes". Per aconseguir els vots dels partits que exigeixen el retorn de les competències a les autonomies, Sánchez també ha anunciat que retirarà els poders especials als ministeris d'Interior, Defensa i Transports, i només els mantindrà per a Sanitat.

Tot i que constitucionalment el govern espanyol no pot decretar l'estat d'alarma per un període superior als quinze dies, l'escletxa legal passa per les modificacions que se'n puguin fer en les pròrrogues. El PSOE podria introduir una esmena al Congrés perquè la vigència fos d'un mes i, en tot cas, necessitaria els suports necessaris per validar-la. Ciutadans, per exemple, ja ha dit públicament que no entendria una pròrroga d'un mes. ERC, l'altre soci potencial per a la cinquena pròrroga, encara no s'ha expressat sobre aquesta qüestió.

"És fonamental continuar amb l'estat d'alarma, però ha de canviar", ha indicat. Segons ell, en fase de desescalada ja "no té sentit" que es mantinguin les competències delegades en Interior, Transports i Defensa -les competències addicionals que s'havien donat a aquest ministeri- i, per això, ara les compartirà el ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes, tot i que el "comandament únic" del ministre Salvador Illa serà qui tingui l'última paraula. Quan passin quatre setmanes i sempre que no hi hagi un rebrot, la Moncloa considera que arribarà el moment de prescindir de l'estat d'alarma i de promoure canvis legislatius -que no ha detallat- per adaptar-se a la nova fase en què ja no caldrà limitar la mobilitat de la ciutadania.

Queden, doncs, quatre setmanes per acabar la fase de desescalada, que en alguns territoris arribarà abans que en altres, malgrat que l'executiu estatal demana "prudència" a la ciutadania, tenint en compte que el virus "no desapareixerà", malgrat que s'hagin frenat els contagis. El "distanciament social" és, en aquest sentit, la principal mesura que s'haurà de mantenir, tot i que encara no s'ha explicat si, sense l'estat d'alarma, es possible imposar-la per llei.

Sánchez s'ha mostrat disposat a més a fer excepcions si les dades sanitàries ho permeten. "Si el govern veu que pot aixecar l’estat d’alarma en tot el territori o en una part abans d'un mes, ho farem", ha remarcat. Sigui com sigui, ha garantit que els terminis no tenen a veure amb "criteris polítics": "No és un caprici. És una decisió basada en el criteri dels experts".

Polèmica amb Madrid

Amb el PP i Vox frontalment en contra, el govern espanyol té ara el principal focus de polèmica a la Comunitat de Madrid, amb la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acusant Sánchez de mantenir la capital espanyola en fase 0 per motius "ideològics". "Tenir més prudència és de sentit comú, és racional i connecta amb molts ciutadans que a dia d'avui estan espantats", ha assenyalat Sánchez, que ha insistit que "quan Madrid i les altres comunitats que estan en fase 0 estiguin en condicions a passar a la fase 1, el govern d'Espanya ho validarà". Aquest diumenge, com és habitual, el president espanyol es reunirà amb els presidents autonòmics.

Aquest mateix dissabte han transcendit els motius tècnics pels quals el govern espanyol ha decidit que Madrid continui en fase 0. No a través del propi executiu que, no obstant, continua presuimint d'actuar amb transparència, sinó de la publicació de la informació a el diari El País. Diversos periodistes han preguntat a Sánchez en roda de premsa si el govern faria públics els informes. Fins i tot n'hi ha hagut un que li ha demanat que respongués simplement sí o no. El president del govern espanyol ha obviat totes i cadascuna d'aquestes preguntes.

El PP intenta exhibir unitat contra Sánchez

Tot i que hi ha hagut matisos importants entre els barons populars durant l'estat d'alarma, la direcció estatal del partit vol exhibir unitat contra Sánchez. Abans de conéixer les condicions de la cinquena pròrroga, el president del PP, Pablo Casado, ja havia anunciat que els seus 89 diputats hi votarien en contra. Aquest dissabte, en un comunicat, el partit ha explicat que Casado s'ha reunit telemàticament amb els presidents de Galícia, Madrid, Andalusia, Castella Lleó, Múrcia i Ceuta per defensar el pla B que el PP ha batejat com 'Activem Espanya' i va presentar dimarts passat. I, conseqüentment, per rebutjar l'anunci de Sánchez de prorrogar durant un mes l'estat d'alarma.