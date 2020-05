Educació demana que cada centre es reorganitzi

El departament d’Educació demanarà als centres educatius de tot el país que presentin abans que acabi aquest curs el seu propi “pla de contingència” amb “noves fórmules organitzatives” que garanteixin “el màxim de presencialitat possible de tot l’alumnat” però amb les ràtios a la meitat del que estan ara: és a dir, que les classes de primària tinguin 13 alumnes com a màxim i les d’ESO 15. Així consta al pla de desconfinament –al qual ha tingut accés l’ARA– que ha elaborat la conselleria i que es presentarà aquest dimecres, en la primera roda de premsa del conseller, Josep Bargalló, des del confinament.

Els centres rebran “orientacions” en un parell de setmanes sobre com fer-ho, però la conselleria deixa clar que “és evident que cal plantejar noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre”. En la línia del que va dir el conseller fa uns dies, caldrà reconvertir la biblioteca o els espais de psicomotricitat en aules. Però falta veure què passa en aquells centres saturadíssims o que no tenen prou espais. De cara el curs que ve, la conselleria també demana preveure què passaria “en cas d’un hipotètic rebrot” que obligui a algun “tancament puntual” de centres.

Fase 2: centres oberts però no per fer classes lectives

A més, el pla preveu que tots els centres educatius comencin a obrir a mesura que els territoris entrin a la fase 2. Si el govern espanyol ho accepta, només el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran entrarien dilluns que ve en aquesta fase. Això sí, amb dues condicions: les aules tindran la meitat d’alumnes –5 infants per grup a infantil, 13 a primària i 15 a l’ESO– i no podran avançar matèria. En el cas d’infantil “es prioritzaran” els infants els pares dels quals treballin de manera presencial. A primària, hi aniran només els de 6è per “donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat”. I als instituts, els de 4t d’ESO, 2n de batxillerat i últims cursos de cicles, com ja s’havia dit. És a dir, els centres obriran, sí, però només per fer “suport lectiu i orientació”, “acompanyament tutorial i emocional” i “planificar els escenaris” del curs que ve. Ho faran, a més, amb mesures de seguretat com rentar-se les mans molt sovint, el personal docent i no docent portarà mascareta i les entrades i sortides es faran per intervals.

Mentrestant, la resta de cursos acabaran el curs de manera virtual, perquè “no hi ha ni prou temps ni cap motiu organitzatiu o pedagògic per decidir de suspendre la docència telemàtica”. “Ben al contrari, demanar als centres que revertissin la programació a la presencialitat seria un esforç eixorc i excessiu”, afegeix el document. A més, cal garantir l'aprenentatge en línia per a tots els alumnes, donat que s'espera que "un nombre important de famílies no accepti dur els seus fills o filles alc entre educatiu fins a la finalització de l'alerta sanitària".

Precisament, el Síndic de Greuges ha demanat aquest dimarts que el curs que ve sigui presencial perquè la docència online no garanteix l'aprenentatge a tothom. "No pot ser que hi hagi alumnat que segueixi diferents modalitats d'escolarització en funció d'aspectes com la disponibilitat d'espais del mateix centre", diu l'estudi presentat.