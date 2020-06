El Govern "simplificarà" les pautes de desconfinament

Un cop publicat ja en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) que tot Catalunya està aquest dijous en la fase 3 de desconfinament, el Govern es prepara per agafar les regnes dels següents passos de la desescalada. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que aquest migdia el president Quim Torra firmarà un decret per fer plenament competent la Generalitat per gestionar el desconfinament i per deixar d'estar ja a la fase 3. La consellera ha remarcat que l'estat d'alarma està decretat fins diumenge però que el fet de passar d'etapa ja permet al Govern prendre les decisions i avançar en la regulació de la nova etapa. "Seguim en estat d'emergència covid-19 perquè encara està entre nosaltres", ha dit, però ha assegurat que el Govern "simplificarà" les mesures de desconfinament per evitar la "confusió". Els primers canvis els acordarà, aquest matí mateix, el Procicat.

La portaveu del Govern ha assegurat que la nova regulació es farà mantenint actuacions d'àmbit individual com les distàncies o la mascareta. "Podrem fixar quines seran les distàncies, on les haurem de mantenir i quan haurem de portar la mascareta", ha concretat. Es mantindrà l'obligatorietat de la mascareta per a majors de sis anys. A partir d'avui, està previst que cada departament faci un pla sectorial específic en col·laboració amb el món local que afectarà àmbits com les escoles o la universitat.

Aquest matí es valoraran aspectes com ampliar l'aforament d'espais com discoteques o teatres. "Ho treballaran aquest matí i ho veurem al migdia", ha avançat la portaveu del Govern. Sobre l'obertura de fronteres, ha dit que encara no està decidit si es faran proves PCR a tots els turistes i que això s'ha de decidir en l'àmbit del Procicat. Budó ha remarcat que el que sí que s'ha decidit és regular el teletreball i que el Govern, com ja va dir Torra, defuig anomenar nova normalitat l'etapa que ara comença.

La consellera ha definit el nou escenari com una fase "de represa, de millora o de recuperació". Una fase que –ha dit– ha de permetre a l'executiu preparar-se per si de cas a la tardor hi ha un rebrot o una segona onada.

La fase 3 tan sols durarà un dia o unes hores

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que la fase 3 només durarà unes hores o un dia. Segons Calvet, en aquesta fase el govern català recupera les seves competències i, per tant, a partir d'ara serà el Procicat qui decideixi. La intenció del Govern, segons ha explicat Calvet a 'Els matins' de TV3, és que duri tan poc com sigui possible.