Una plataforma denuncia a la Inspecció de Treball les vulneracions que pateixen els temporers del Segrià

La plataforma Fruita amb Justícia Social ha informat aquest dimecres a la tarda, davant la seu d'Afrucat a Lleida, que s'ha presentat una denúncia perquè Inspecció de Treball dugui a terme controls a totes les empreses hortofructícoles i càrniques del Segrià, amb l'objectiu de localitzar i acabar amb les vulneracions, socials, laborals i sanitàries, amb seus treballadors.

Gemma Casal, membre de la plataforma, ha assegurat que tenen constància que a algunes empreses del sector, la majoria mitjanes o grans, "no hi ha cap mena de distància física entre els seus treballadors, no se'ls dona accés a gel hidroalcohòlic i només els faciliten una mascareta quirúrgica a la setmana". A més, continua, "alguns treballadors fan doble torn, és a dir, que la seva jornada laboral és de setze hores i això, com tots sabem, és il·legal".

651x366 Un grup de temporers arribant de treballar en furgoneta, a Aitona / SANTI IGLESIAS Un grup de temporers arribant de treballar en furgoneta, a Aitona / SANTI IGLESIAS

Tot això, sumat a la problemàtica que molts d'aquests temporers no tenen un sostre sota el qual descansar un cop finalitzada la seva jornada laboral, fa que, no només la ciutadania, sinó també el Govern, posin el focus en aquests treballadors com la principal causa dels rebrots del Segrià. "No volem que el segon rebrot sigui el del racisme. El que volem és que tota aquesta ràbia es transformi en una oportunitat per assenyalar els veritables culpables, la patronal i les administracions", ha declarat el portaveu de la plataforma, Llibert Rexach.

"Estem farts de sentir dir a la consellera que es tracta d'un problema social. Hi ha temporers dormint al carrer i això és un problema laboral", ha continuat. Rexach també ha apuntat que s'està responsabilitzant la ciutadania del problema i que això l'únic que fa és "obrir la porta a un discurs racista i xenòfob". "Quan la gent busca explicacions –ha puntualitzat– sempre troba la resposta en culpar al més dèbil, i en aquest cas el més dèbil és el temporer".