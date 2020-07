EN DIRECTE | Salut presenta un pla per al control del covid-19 basat en cinc nivells de risc

A Catalunya hi ha 615.000 persones amb un risc molt alt de contagiar-se de covid-19. La consellera de Salut, Alba Vergés, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el coordinador de la unitat de seguiment del covid-19, el doctor Jacobo Mendioroz, compareixen aquest dimarts per anunciar quines seran les línies estratègiques del nou pla de control de l'epidèmia. És a dir, els indicadors que ajudaran el Govern per prendre decisions de cara a aturar la progressió del virus, trencant les cadenes de contagi. "Com que no hi ha una vacuna o un tractament farmacològic eficaç, ens cal una estratègia de control de la transmissió a llarg termini que ens permeti conviure amb aquesta pandèmia, aproximadament de dos anys", ha afirmat Vergés.

La titular de Salut ha explicat que el nou pla de control es basa en la mesura de deu indicadors que permeten obtenir una "fotografia acurada de la realitat epidèmica de Catalunya" per conèixer les particularitats en funció del territori i avaluar el nivell de control que s'estigui donant en ells. El risc es mesurarà a través d'aquests indicadors i els territoris es podran classificar en cinc nivells de control epidemiològic.

El nivell 0 indicarà que fa almenys 14 dies que no es registren nous casos; el nivell 1, que es detecten alguns casos esporàdics i vinculats a casos importats; el nivell 2, que hi ha brots controlats; el nivell 3, que significa que hi ha brots de traçabilitat complexa o directament transmissió comunitària però sense que es produeixi un gran impacte en l'assistència hospitalària; el nivell 4, que hi ha descontrol de transmissió i es tensiona l'àmbit assistencial, i el nivell 5, el que es va viure a Catalunya entre els mesos de març i abril, i significaria que el virus circula lliurement i es produeix el col·lapse hospitalari.

De fet, és aquesta capacitat assistencial un dels indicadors clau per a la presa de decisions, però no l'únic. "El llistat d'indicadors no són blancs i negres ni es poden analitzar individualment. Cal tenir una mirada de tots ells alhora, valorar-los de forma conjunta i això és un procés relativament complex", ha advertit Argimon, que ha posat com a exemple un municipi amb una incidència de set a catorze dies molt elevada i una repercussió assistencial molt baixa.

"No hem de voler com a societat el confinament i ens ho hem de clavar tots al cap: la pandèmia la podem controlar d'una altra manera". Així de taxatiu ha sigut el secretari de Salut Pública, que ha reconegut que la restricció de la mobilitat "sempre està flotant en l'ambient", però també ha dit que en aquest moment no s'està en aquest punt. Hi ha hospitals, com l'Arnau de Vilanova de Lleida, que han tingut un fort impacte, però "a poc a poc va millorant". L'objectiu del tancament, ha recordat, és evitar contagis però, sobretot, "evitar que el sistema sanitari no pugui donar resposta a la càrrega assistencial".

Protegir, també, l'economia

Vergés ha insistit que el Govern vol controlar l'epidèmia sense afectar "més" els diferents sectors econòmics i socials per tal de trobar un "equilibri" entre la "vitalitat" del país i el seguiment epidemiològic. Amb tot, ha recordat que el primer nivell de contenció de la transmissió del virus és la protecció personal i individual. En aquest sentit, ha tornat a fer una crida a la ciutadania a protegir-se, a través del rentat de mans constant i l'ús de mascareta.

La consellera ha afirmat que en l'última setmana han passat de fer 42.000 PCR a la setmana a fer-ne 72.000, motiu pel qual ha afirmat que el departament té la capacitat diagnòstica suficient per a poder controlar l'avenç de la pandèmia. També ha afirmat que s'han incorporat més de 500 persones als CAP per fer de gestors covid i detectar "tots els contactes de contagis" possibles per tal de tallar les cadenes de transmissió. De fet, ha apuntat que a ra mateix hi ha 928 professionals dedicats a fer el rastreig de contactes de positius de covid-19, una xifra que Vergés ha assegurat que pot augmentar fins als 2.000 en funció de l'evolució de la incidència del virus.

Les noves directrius arriben l'endemà que el president de la Generalitat, Quim Torra, fes un crit d'alerta a la població després de constatar un ritme de contagis molt accelerat i advertís del perill d'entrar en una fase epidemiològica crítica com la viscuda el passat mes de març. De fet, el departament de Salut té sota vigilància quasi una quarantena de municipis arreu del país que han experimentat un augment sobtat dels contagis en els últims deu dies, especialment a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, per bé que les autoritats sanitàries asseguren que no totes preocupen de la mateixa manera.

En les últimes hores, Catalunya ha notificat 1 .055 nous contagis – 331 més que ahir –, i prop del 60% dels nous casos s'han detectat a Barcelona (229) i les regions metropolitanes nord (217) i sud (165). El repunt més elevat, però, l'ha notificat la regió sanitària de Lleida: del total de positius declarats (que poden correspondre a infeccions diagnosticades dies anteriors), 263 corresponen a Ponent, on els últims dies s'havien notificat 37 i 12 casos i la tendència fins ara, segons Salut, és d'estabilització.