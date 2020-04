El desplegament de la renda garantida arriba al màxim amb un topall de 664 euros al mes

En marxa l'última fase d'implementació de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), que estableix quin és l'import màxim previst per a aquesta prestació bàsica per a persones i famílies amb una situació econòmica límit. El calendari de desplegament progressiu de la mesura, que es va aprovar l'estiu del 2017, s'ha mantingut i coincideix en plena crisi sanitària pel coronavirus.

Així, a partir d'aquest dimecres els imports assignats a la RGC passen a ser de 664 euros al mes per a una persona adulta i de 1.196 euros mensuals en el cas d'una família de dos adults i dos fills.

Malgrat aquest avenç, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes) subratlla que pràcticament tres anys després de l'aprovació, la llei encara no disposa de reglament, una eina "imprescindible i urgent" que ha d'ajudar a resoldre la multitud d'incompatibilitats i casuístiques que es donen amb aquesta prestació i garantir la correcta aplicació d'aquest dret.

En l'actual escenari de pandèmia, en què moltes famílies han perdut els ingressos, la presidenta de la Taula, Francina Alsina, apunta que "és una prioritat indiscutible que persones que estan, o que estaran aviat, en una situació d’extrema vulnerabilitat puguin accedir-hi i que la tramitació sigui àgil i flexible". "Hem de protegir, de manera immediata, aquestes llars que s’han quedat sense ingressos per afrontar les necessitats més bàsiques", alerta. De fet, segons adverteixen les entitats, aquesta eina no funcionarà al 100% fins que no es disposi del reglament: "Fa massa temps que ho reclamem però ara, més que mai, cal que aquesta ajuda es desplegui completament", insisteix la presidenta.

Una cobertura "insuficient"

Es calcula que a Catalunya hi ha 130.000 persones que no tenen cap ingrés, segons les últimes dades d’Idescat (2019), i la taxa de risc de pobresa se situa des de fa anys al voltant del 20%. Segons les últimes dades publicades pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies (desembre del 2019), ja hi ha 124.000 persones beneficiàries de la RGC i dels seus complements, però per a les entitats es tracta d'una cobertura "insuficient".

El motiu? Segons apunta la Taula del Tercer Sector, la població en risc de pobresa a Catalunya equival al 21%, és a dir, a 1,6 milions de persones, tal com indica l'última enquesta de condicions de vida de l'Idescat. Per això calculen que, tenint en compte els beneficiaris actuals, només un 8% de la població catalana en risc de pobresa percep la prestació social.