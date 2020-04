"La situació de la Residència Amavir de Vilanova del Camí és d'extrema gravetat. Tenim 35 morts", diu l'alcaldessa

La situació de moltes residències d'avis de Catalunya no està sent fàcil aquests dies. Una de les que ho estan passant malament és la Residència Amavir, de Vilanova del Camí. L'alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte, ha assegurat aquest dimecres que la situació al centre és "d'extrema gravetat". "Vam començar per una defunció el 16 de març, vam passar a 15 i a 20. En les últimes hores hem arribat a la trentena i ara, lamentablement, ja són 35 les víctimes mortals", ha indicat. Trucharte ha explicat que estan "estudiant demanar la intervenció de la residència per part del departament d'Afers Socials i Família" de la Generalitat i que han demanat ajuda perquè els falta personal. "Dels 98 treballadors, 21 estan de baixa per diversos símptomes. Ens falten recursos humans i EPIs", ha recordat. A més, ha explicat que ahir el centre va fer una desinfecció i que estan gestionant-ne una altra des de l'Ajuntament. A més, ha apuntat que tenen "cinc residents greus" i que li consta que hi ha hagut tres famílies de residents que no tenien símptomes que se'ls han emportat a casa.

L'altre municipi de la conca d'Òdena que té residències d'avis és Igualada. El seu alcalde, Marc Castells, ha dit que el 21 de març van reclamar un pla de contingència per a col·lectius vulnerables. "Els ajuntaments hem fet un sobreesforç per repartir els tests ràpids que ens va enviar la Diputació i el material a les residències", ha dit. Castells ha explicat que la residència d'avis Llar del Sant Crist va demanar-los ajuda i que hi han fet una desinfecció entre ahir i avui, a més d'activar la borsa de treball de l'Ajuntament perquè al centre tenien moltes baixes laborals. "Fem una crida a la Generalitat perquè actuï en residències i dispositius sociosanitaris de les nostres localitats".

50 morts en una setmana a la conca d'Òdena

Marc Castells ha donat les dades que tenen de la funerària municipal pel que fa a defuncions a la conca d'Òdena. Així, durant la primera setmana d'abril (de l'1 al 7) hi ha hagut 50 defuncions a la conca, pels 9 que es van registrar l'any passat en aquestes mateixes dates. "Són dades importants. No sabem si la gent ha mort o no de covid-19. Si l'any passat eren 9 i ara són 50, és una diferència molt important. No cal ser un Einstein per saber que l'impacte del covid-19 en els nostres municipis és important", ha remarcat.

L'alcalde d'Igualada ha dit que les dades "estan disminuint" però que encara hi ha un "episodi greu". "Hem de reclamar a la gent que no es relaxi. El relaxament podria suposar després de tants esforços de tots un cop moral molt fort", ha dit abans de concloure: "No podem fer malbé tota la feina que hem fet fins ara". I és que, segons ha explicat, d'ençà que es va aixecar el confinament de la conca, hi ha hagut 41 denúncies per gent que se saltava les normes. "Ahir només n'hi va haver sis, i una va ser una persona que ja havia estat denunciada el dia anterior", ha comentat.

Castells ha tornat a reclamar tests per a totes les persones de la conca d'Òdena. "Hem sigut els que més hem patit, creiem que la Generalitat i l'Estat ens haurien de tenir en compte per fer la cartografia del covid-19 al territori", ha dit. A més, ha explicat que al BOE ja s'ha publicat el decret que permet garantir la demanda dels treballadors de la conca d'Òdena que no eren essencials i que estaven confinats i no podien anar a treballar. Tot i mostrar-se agraït, Castells ha dit que encara queda feina per fer, ja que els treballadors d'altres poblacions que tenien la seva feina dins la conca encara no tenen garantits els seus drets, ja que queden encara fora d'aquestes mesures publicades al BOE. "Seguirem treballant per aconseguir el que creiem just", ha apuntat.