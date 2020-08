Salut imposa restriccions a Reus per aturar l'auge de contagis

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest divendres el desplegament de mesures restrictives a la ciutat de Reus (Baix Camp), on hi ha una vintena de focus de covid-19 actius i un risc elevadíssim de transmissió comunitària. A partir d'aquest moment i durant els pròxims quinze dies, queden prohibides les reunions i trobades de més de deu persones a la segona ciutat més poblada de Tarragona, i és obligatòria la reducció al 33% de l'aforament de qualsevol tipus de cerimònia religiosa i del 50% en activitats de l'àmbit cultural i esportiu. Pel que fa a la restauració, Salut no permet el consum a les barres, i els bars i restaurants només podran obrir al 50% de la seva capacitat tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment.

"Són mesures un punt més estrictes que en relació a altres municipis", ha admès Vergés, que ha explicat que les dues setmanes vinents són "clau" per reduir la propagació del virus arreu de Catalunya i poder reobrir les escoles i mantenir l'economia. Per això, també ha urgit la població a "reduir la interacció social" i a quedar-se a casa tant com sigui possible per "rebaixar l'activitat del país", reproduïnt el missatge que fa dies que el Govern intenta fer quallar en la població, primer el president de la Generalitat, Quim Torra, i després el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Risc elevat de rebrot a Tarragona

El departament de Salut ha començat aquest divendres un cribratge massiu a tres barris de Reus –la Pastoreta, la Sardana i Monestirs– on s'hi volen realitzar un total de 3.000 PCR a persones d'entre 20 a 50 anys en quatre dies. En aquest municipi s'ha arribat a un risc de rebrot superior a 460 (a partir de 100 hi ha perill de descontrol epidemiològic) després que el 10 d'agost superés el llindar i entrés en la zona vermella. És el primer gran focus de covid-19 a la localitat reusenca, que si bé havia estat en risc tres vegades, sempre s'havia mantingut amb xifres de contagi quasi anecdòtiques i s'havia aconseguit redreçar la corba.

651x646 Evolució de la tendència del risc de rebrot a Reus. / Departament de Salut Evolució de la tendència del risc de rebrot a Reus. / Departament de Salut

Amb tot, en l'última setmana validada pel Govern –de l'11 al 17 d'agost – s'han confirmat 155 casos, quasi el triple de casos respecte a la setmana anterior, i s'han fet 935 proves PCR. Això situa l'índex de positivitat en un 16%. Les hospitalitzacions, però, són baixes –sis persones han ingressat en un centre sanitari – i no hi ha cap pacient a les unitats de cures intensives (UCI).

La regió sanitària del Camp de Tarragona va començar a acaparar l'atenció després que es desencadenés un augment dels contagis –uns 399 casos en els últims set dies–, bona part d'ells a Reus. La taxa de contagi (R), que calcula la velocitat de propagació, de la regió voreja l'1,8, i en només una setmana s’han fet 4.410 PCR, el 8% de les quals han donat un resultat positiu.

"El Camp de Tarragona portava molt de temps que ballava entre el verd i el groc, i fins ara era una bassa d'oli. Ara ja té el primer gran brot, el de Reus", explicava a l'ARA la física i investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC Clara Prats.