El metge de l'experiment de la Sala Apolo diu que és "prematur" fer tests massius en concerts

El rock'n'roll que sonava ahir dissabte a la Sala Apolo de Barcelona en l'assaig de cribatge massiu en un concert s'ha tornat aquest diumenge en una serena melodia de ritme més pausat. Boris Revollo, el doctor de l'Hospital Can Ruti que ha liderat la prova mèdica, ha afirmat que encara és massa "prematur" fer servir aquesta estratègia de tests ràpids en actes que apleguin multitud de persones, com el festival Primavera Sound o el Mobile World Congress, i ha demanat ser "bastant prudents" en els pròxims passos per decidir com es recupera l'agenda cultural. Per disposar dels resultats, però, encara caldrà esperar una setmana perquè el mig miler de participants s'han de sotmetre a una prova de PCR per saber si hi va haver contagi.

En una entrevista a RAC1, Revollo ha explicat que per monitoritzar els contagis s'han testat un miler de persones amb antígens negatius, però només la meitat, uns 500, van entrar a la sala per assistir als concerts. La resta va haver de marxar a casa per mantenir la rutina d'higiene i distància física que requereix la lluita contra el coronavirus.

És el torn del trio Mujeres. “Això és un assaig clínic. Nosaltres hi posem el rock’n’roll”. No ho intenteu a casa: això és l’assaig clínic del doctor Clotet a l’Apolo. pic.twitter.com/pORLe6bazj — Xavier Cervantes (@xcervantes1) December 12, 2020

"Tenint un grup de control podem equilibrar aquest biaix que podria haver-hi de persones que han participat en el concert, però que s'hagin pogut contagiar fora", ha dit Revollo sobre aquells participants que puguin haver contret el virus en els dies successius a l'assaig.

De fet, als participants se'ls va demanar en el consentiment informat evitar contactes amb "persones fràgils" els dies després del concert. Amb aquesta estratègia, Revollo ha dit que "és d'esperar" que la xifra de contagis d'un grup es doni "en proporcions iguals" a l'altre grup.

Els efectes del Procicat

Pel que fa al funcionament de l'assaig, el metge s'ha mostrat satisfet, tot i que el Procicat limités a la meitat l'aforament previst inicialment, cosa que va fer que l'assaig hagués d'adaptar-se en el nombre de participants. Al seu parer, aquest detall probablement disminueix "una mica" la potència dels resultats, encara que se'n podran extreure "conclusions definitives", recull l'ACN.

Pel que fa a una segona reedició de l'estudi en altres emplaçaments, Revollo ha demanat esperar els resultats del vuitè dia. I en funció de les dades es podrà saber si cal repetir l'assaig amb una mostra més gran. Tanmateix, de moment no està previst reeditar-lo, donada la inversió en temps, diners i personal d'aquest assaig, cosa que els obliga a "ser prudents".