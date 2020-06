Vergés admet que el pas a la fase 3 de Barcelona i Lleida no formarà part de la proposta al ministeri de dilluns

La consellera de Salut, Alba Vergés, va obrir la porta aquest dissabte a la possibilitat que Barcelona i Lleida puguin passar a la fase 3 abans del 22 de juny, en funció de l'evolució de la pandèmia als dos territoris. Aquest diumenge Vergés ha admès que aquesta opció encara no formarà part de la proposta de desescalada que el Govern enviarà al ministeri de Sanitat aquest dilluns, però ha insistit que es pot valorar en els pròxims dies. "Demà no hi ha aquesta proposta sobre la taula, però, en tot cas, és plantejable", ha dit Vergés en una entrevista al Via Lliure de RAC1.

La possibilitat de fer el salt a la fase 3 de tot el territori abans del 22 de juny permetria que el Govern en recuperés la gestió abans que acabi l'estat d'alarma, en funció també de quina segui la lletra petita del decret de nova normalitat que prepara l'executiu espanyol. De fet, Madrid ja ha demanat poder passar a la següent fase.

Tot i això, en una altra entrevista al programa El suplement de Catalunya Ràdio, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, s'ha mostrat més prudent pel que fa a aquesta possibilitat. Budó ha recordat que el fet d'escurçar la fase 2 per a Barcelona i Lleida no forma part de moment de les propostes que s'han valorat en el marc de les reunions del Procicat i ha assegurat que en tot cas és una opció que s'ha de treballar i debatre. "No és una decisió que haguem pres encara", ha insistit.

De fet, Vergés ja admetia aquest dissabte en aquest mateix espai radiofònic que la proposta es faria en funció de l'evolució de la pandèmia en aquests territoris. En tot cas, el pas de fase permetria recuperar la mobilitat entre totes les demarcacions catalanes. Els ciutadans es podran moure a partir de demà entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, les dues regions que passen a la fase 3, i la previsió és que ho puguin fer entre la Catalunya Central i Girona a partir de la setmana següent, quan aquests territoris també avancin de fase.