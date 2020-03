Els morts per coronavirus a l'Estat ja superen els mil, amb un increment del 30,6% des d'ahir. Segons ha comunicat el ministeri de Sanitat, han comptabilitzat un total de 1.002 defuncions, mentre que els contagis s'eleven a 19.980, un increment del 16,5% des d'ahir, dijous. El director del Centre d'Alertes i d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha dit que si aquesta tendència en els contagis segueix es podria parlar d'entrar en un bon camí, ja que de dimecres a dijous es va comptabilitzar un 25% d'increment de positius. Ara bé, ha puntualitzat que la tendència els dies anteriors era del 17% i el 18%, per tant, similar a l'actual. Sí que considera una "bona notícia" que comenci a haver-hi algunes altes pel que fa els pacients a les unitats de cures intensives. El ministeri té comptabilitzades un total de 1.141 persones a l'UCI i Simón ha precisat que hi ha hagut sis altes a la Comunitat de Madrid. Els pacients s'hi passen de mitjana 28 dies. Pel que fa les persones que ja s'han recuperat, són cada dia més: 1.585, mentre que dijous eren 1.107.

Per comunitats, la Comunitat de Madrid continua al capdavant de les llistes, amb 7.165 infectats, 678 dels quals a l'UCI, i també és on hi ha la xifra més gran de curats: 1.186. La segueix Catalunya, amb 3.270 casos i 33 a l'UCI, una xifra molt inferior a d'altres comunitats amb menys casos, com el País Valencià, on es comptabilitzen 1.105 contagis però on hi ha 71 persones molt greus. També es disparen les persones a l'UCI a Castella i Lleó, on de 1.147 casos, 69 són a l'UCI. Les dades de Catalunya són encara les d'ahir, ja que s'actualitzen cada tarda.

Però més enllà de les defuncions, el ministeri de Sanitat admet que a hores d'ara és molt difícil saber la xifra real de contagis, ja que en algunes comunitats hi ha la "sospita que està havent-hi transmissió comunitària". En total tenen comptabilitzats 10.142 ingressos al conjunt de l'Estat per la pandèmia. "Segurament les dades infravaloren la situació total", ha assenyalat el portaveu de Sanitat des de la Moncloa, acompanyat del comitè de gestió tècnica del coronavirus, en la roda de premsa diària per fer balanç de l'estat d'alarma per l'emergència sanitària. Ara bé, Simón ha apuntat que ara mateix la tendència es pot seguir per la situació dels més greus.

651x366 Evolució del coronavirus per comunitats a data de 19.03.2020 Evolució del coronavirus per comunitats a data de 19.03.2020

El ministeri de Sanitat ha mostrat aquest divendres un mapa de l'Estat per comunitats on es detallen les zones més afectades pel coronavirus. Ha assenyalat que l'objectiu és que les zones més fosques passin a ser més clares de manera progressiva, però ha advertit que ara mateix la tendència de totes és enfosquir-se. A les portes de la primera setmana de confinament, Simón ha demanat no abaixar la guàrdia i mantenir "la tensió", perquè venen "els dies més durs" i cal "conscienciar-nos", i ha assenyalat que "l'impacte que estem vivint no es pot aguantar durant gaire temps".

Sense resposta per les diferències amb Alemanya

Amb les dades actuals a la mà, Simón no veu possible fer una anàlisi de l'evolució que tindrà la pandèmia. No sap explicar per què la taxa de mortalitat a Espanya és molt més alta que a Alemanya i per això ha demanat informació a tots els estats europeus per poder analitzar l'evolució del coronavirus. Preguntat sobre com explica que a Alemanya, amb 15.000 casos, hi hagi 44 morts i a Espanya, amb 18.000, se superin els 800, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha dit que no ho podia explicar.

Augment de les detencions

D'altra banda, després de sis dies de confinament al conjunt de l'Estat, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han expressat preocupació per "la tendència alcista" en el nombre de detinguts per desobediència per incompliment de les normes d'estat d'alarma. En total, es comptabilitzen 55 detencions, segons ha detallat el director adjunt operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González, que ha comparegut acompanyat del número dos de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña. Ceña ha anunciat que durant el cap de setmana hi haurà més controls d'accés i sortida a les grans ciutats i ha insistit que no es pot viatjar al segon domicili, tot i que dissabte passat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va apuntar que sí que seria possible tornar al domicili habitual.

Com a anècdota, el número dos de la Guàrdia Civil ha explicat que un dels seus helicòpters ha detectat aquesta matinada una festa il·legal de joves a Madrid. "Tenim vigilància per terra, mar i aire", ha advertit.