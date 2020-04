La Generalitat insisteix en fer franges en la sortida dels nens per sancionar els incompliments

Abans que el govern espanyol anunciés si permetria la sortida dels nens, la Generalitat va presentar el seu pla per regular que els menors poguessin trepitjar el carrer: proposava franges de dues hores segons l'edat. Però l'Estat ha fixat que els nens poden sortir des de les nou del matí fins a les nou del vespre un màxim d'una hora al dia. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha insistit aquest dilluns en fer franges per als menors, l'endemà del primer dia que els infants van ser al carrer. Segons el conseller, així es podrien sancionar els incompliments que es van produir aquest diumenge, en la primera sortida dels nens. "És bastant complicat perseguir les conductes irresponsables" amb les normes actuals, ha valorat Buch.

El conseller ha assegurat que la proposta de Madrid "dificulta molt" la tasca de posar multes. De fet, aquest diumenge es van tramitar 645 denúncies a Barcelona i 1.900 al conjunt de Catalunya, cosa que fa que no sigui el dia amb més casos. Per això ha tornat a reclamar la sortida per franges per "evitar aglomeracions" i permetre que altres col·lectius vulnerables puguin trepitjar el carrer. Fa una setmana, l'ARA va explicar que Protecció Civil treballava amb la idea que les persones sense feina –a l'atur o afectades per un ERTO–, els que teletreballen des de casa, els esportistes i la gent gran fossin els següents a tenir prioritat per sortir, perquè se suposa que no ho poden fer mai excepte per anar a comprar. Segons Buch, que el govern espanyol hagi donat una única franja de 12 hores als menors "va en contra" que altres col·lectius puguin sortir.

Davant les imatges de concentracions de famílies aquest diumenge, en el primer dia dels nens al carrer, en algunes ciutats de Catalunya, Buch ha demanat "no abaixar la guàrdia". També ho ha fet la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, així com la consellera de Salut, Alba Vergés. "És important que els nens hagin pogut sortir i ho puguin continuar fent. Tot i que en la majoria dels casos es va complir el distanciament, hem vist algunes imatges que no es poden repetir", ha advertit Budó. Vergés ha afegit que el desconfinament "és molt més complex" i que cal fer propostes flexibles que siguin adaptades a la realitat del país. "Sempre amb el màxim de prudència i cautela", ha deixat clar la consellera de Salut.

"Hem de treballar plegats, amb els agents econòmics i socials, per veure quan es podrà fer", ha dit Vergés sobre el desconfinament, en què també ha valorat el paper dels ajuntaments. Budó ha tornat a demanar al govern espanyol el retorn de competències a la Generalitat per poder gestionar aquesta fase del desconfinament. "No es tracta de decisions polítiques, sinó de fer mesures més efectives contra el covid-19", ha defensat la consellera de Presidència. Vergés ha explicat que aquest dilluns els centres d'atenció primària han començat a fer les trucades a 9.900 catalans per l'estudi del ministeri de Sanitat per veure quina és la immunitat de la població. També ha reconegut que les dades que dona l'Estat sobre el coronavirus a Catalunya són diferents de les del departament de Salut perquè fa servir les xifres de Salut Pública.

20 milions d'euros per a afectats

Budó també ha anunciat que la Generalitat elabora un pla per donar resposta a la crisi de la pandèmia. Una de les mesures és la creació d'una línia d'ajudes de 20 milions d'euros per a les persones a l'atur, afectades per un ERTO o que s'hagin quedat sense feina pel covid-19 i que hagin perdut un 30% dels ingressos. El suport econòmic vol servir per garantir la compra de productes de primera necessitat i alimentació. Segons el Govern, es tracta d'uns ajuts als quals es calcula que s'hi podran acollir unes 100.000 famílies –que suposen, per tant, unes 300.000 persones– que seran compatibles amb qualsevol altra prestació concedida per una administració. La idea és que cada sol·licitud es resolgui en el termini màxim d'una setmana i que s'aboni amb una transferència bancària.