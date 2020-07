Sense "gàbies" al pati i un encarregat de posar aigua: així seran els esbarjos i els menjadors escolars el curs que ve

La nova normalitat s'assembla molt a la vella, i això també passarà a les escoles: que el curs escolar serà molt més similar a un curs habitual del que podria semblar ho sabem des que el Govern va anunciar que no hi haurà aules amb la meitat d'alumnes i que els estudiants no hauran de mantenir la distància física ni portar mascareta dins del seu grup estable. Si baixem al detall, però, sí que hi ha alguns canvis que afectaran el dia a dia de l'organització dels centres i de les famílies. Els han explicat aquest divendres el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i el director general de Centres Públics i president del Consorci d’Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, després que el Procicat hagi donat llum verda al Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

Menjadors

Els monitors duran mascareta sempre

"Hi haurà menjadors escolars a primària i els instituts que tenien cantina en funcionament, en tindran", ha assegurat Bargalló. El menjador funcionarà amb les mateixes condicions que les aules: els alumnes hi aniran en grups estables i cada grup haurà de seure junt, sense haver de mantenir el distanciament físic. Però com que segurament coincidirà més d'un grup estable alhora, entre grup i grup sí que caldrà mantenir la distància i s'haurà de deixar, almenys, una cadira lliure de separació.

A l'hora de servir el menjar es farà en plats individuals, de manera que no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de la taula. La gerra d'aigua només la podrà posar una persona, que podrà ser un adult o bé un alumne encarregat.

Tot plegat podria fer augmentar el cost, sobretot perquè caldran més monitors perquè hi haurà més torns a vigilar. Però Bargalló ha assegurat que "tots els sobrecostos a causa de les mesures necessàries per la pandèmia els assumirà el departament". "Els sobrecostos no els hauran d'assumir els centres, les AMPA, ni les famílies. Els assumirà el departament", ha garantit. Els monitors, per cert, sí que hauran de dur mascareta sempre.

Patis

Es faran torns perquè els alumnes puguin jugar

"Prohibides les imatges de patis engabiats. No n'hi haurà", ha assegurat Bargalló. Com que és probable que no tots els alumnes càpiguen alhora al pati, es faran torns per sortir.

Un cop al pati, cal que cada grup estable estigui junt i així no caldrà mantenir la distància ni dur mascareta. Si no és possible i han de compartir espai amb altres grups, ho hauran de fer amb mascareta i mantenint la distància d'1,5 metres.

Entrades i sortides

En intervals de deu minuts i amb mascareta

Ja no hi haurà la típica imatge de totes les famílies a la porta de l'escola acomiadant o recollint els fills. Les entrades i sortides es faran per intervals de deu minuts, i com a màxim es podran allargar mitja hora en total, i tant els pares com els alumnes hauran de portar la mascareta i mantenir la distància entre ells. Això vol dir que les famílies no podran accedir a l'escola. Només ho podran fer si el centre els ho demana i a P3, per fer l'adaptació.

Colònies, sortides i excursions

"No s'han de deixar de fer per culpa del coronavirus"

Bargalló ha demanat als centres que "no deixin de fer colònies ni cap sortida per culpa del coronavirus". És a dir, colònies, sortides i excursions es podran fer com és habitual, però amb les mesures sanitàries adequades: això vol dir mascareta quan es vagi en autobús o transport públic i, si es coincideix amb més d'un grup estable, tots els alumnes hauran de dur mascareta.

El mateix passarà pel que fa als festivals de Nadal o obres de teatre escolars. El conseller ha dit que també es podran fer, però modificant-ne els aforaments per respectar les distàncies de seguretat.

Extraescolars

Millor si són a l'aire lliure

Els centres podran fer activitats extraescolars com sempre, i aquest curs es prioritzarà que siguin a l'aire lliure, però caldrà mantenir la distància d'1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui. Sempre que sigui possible, diu el document, caldrà mantenir els grups estables.