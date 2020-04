Castells urgeix les universitats a proposar alternatives als exàmens presencials: tests virtuals o treballs

En la primera compareixença pública des que va assumir el càrrec, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha demanat als centres que pensin ja en alternatives per si no es poden fer exàmens presencials a causa de la pandèmia. Ell n'ha posat dues sobre la taula: o bé fer proves online o bé una avaluació continuada amb treballs que s'entreguin des d'ara i fins al final de semestre, perquè el que està clar és que el curs acabarà en les dates previstes. "¿Pot haver-hi exàmens presencials? Tant de bo ho sabéssim, però no ho sabem, depèn dels criteris sanitaris. Tant de bo n'hi hagués, tant de bo sí, tant de bo no!", ha dit. Aquest ha sigut un dels moments d'una hilarant roda de premsa que també ha deixat frases com ara "Tot depèn del que depèn tot" o "Les pràctiques són més complicades de resoldre perquè les pràctiques són pràctiques".

Malgrat que Castells ha admès que les universitats no estaven preparades per fer docència virtual, ha agraït l'esforç dels rectorats i els docents per posar-se les piles i "aconseguir-ho". "Segur que estaran preparades per avaluar de forma telemàtica", ha afirmat. I ho han d'estar, ha afegit, perquè, si bé ha donat l'ordre que l'avaluació s'adapti a les condicions "tecnològiques, pedagògiques i psicològiques dels estudiants", també és cert que "ser flexible i tenir en compte els problemes personals no vol dir aprovat general". "Això seria injust per a aquells estudiants que estan matant-se per aprendre", ha sentenciat. El ministre ha demanat als professors universitaris que preguntin als alumnes les condicions de l'avaluació. "Tots estem al servei dels estudiants", ha justificat.

Una avaluació virtual que podria arribar fins i tot a la selectivitat. Castells ha dit que treballen amb la idea de fer-la en les dates previstes (ja es va haver d'ajornar un mes, i ara Catalunya la farà entre el 9 i l'11 de juliol). Ara bé, si les autoritats sanitàries tampoc ho permeten, Castells ha dit que no sap "si les universitats podran fer una prova telemàtica, però ho hauran de fer si no hi ha cap altra manera".

Sigui com sigui, Castells ha afirmat que "cap estudiant perdrà el curs per causa de la pandèmia". En aquells casos d'alumnes que tenien els crèdits de pràctiques pendents, ha dit que si la majoria d'hores ja s'han fet, amb una avaluació online es podran considerar aprovades. En relació a això, la secretaria d'Universitats del Govern ha emès aquest dijous uns criteris generals en què es demana adaptar les pràctiques a la modalitat no presencial i, si no és possible, la universitat les podrà reprogramar sense cost addicional per a l'alumne. A més, si ja s'han fet la majoria d'hores, es planteja acompanyar-ho d'alguna memòria o una entrevista virtual per completar l'avaluació final.

El curs que ve, més distància entre els estudiants

I, de cara al curs que ve, el ministre ha avançat que les classes presencials hauran de garantir el distanciament social, ja sigui fent classe en aules grans per mantenir els dos metres de distància o fer horaris rotatoris entre grups d'estudiants per tenir temps a desinfectar les aules. I en cas que no es puguin garantir aquestes condicions, no hi haurà altre remei que seguir fent docència online. De fet, ha demanat ja a les universitats mantenir "la tensió i l'esforç" per tirar endavant el que ha qualificat d'"ensenyament bimodal". "La docència online i presencial no són antagòniques, són complementàries", ha dit.