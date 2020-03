La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol i es flexibilitzaran les preguntes

Les proves d'accés a la universitat (PAU) es faran entre el 22 de juny i el 10 de juliol a tot Espanya. Així ho han decidit els ministeris d'Educació i Formació Professional i d'Universitats, juntament amb les comunitats autònomes. Fa una setmana ja van anunciar que la selectivitat –s'havia de fer com a molt tard el 18 de juny – s'ajornava a causa de la crisi sanitària del coronavirus, i aquest dimarts han posat fil a l'agulla i han concretat una nova forquilla de dates. Ara la pilota passa a les comunitats, que hauran de decidir les dates concretes de les PAU a cada territori: a Catalunya les proves s'havien de fer entre el 9 i l'11 de juny i ara el Consell Interuniversitari de Catalunya haurà d'anunciar els dies de la selectivitat. Les dates també dependran del calendari de les universitats, que han de tenir temps de gestionar les matrícules abans de les vacances.

La convocatòria extraordinària –hi acudeixen els estudiants que suspenen– es manté per al setembre, i es podrà convocar fins al dia 10. En total hi ha 200.000 estudiants espanyols que fan la selectivitat cada any. Encara que les dates finals dependran de l'evolució de la pandèmia, s'ha acordat que els estudiants rebin les qualificacions abans del 17 de juliol, en el cas de la convocatòria ordinària, i abans del 18 de setembre, en el de l'extraordinària.

A part del calendari, els responsables educatius a l'Estat també han acordat adaptar els exàmens a la situació actual: sense classes presencials a causa de l'epidèmia, els estudiants de 2n de batxillerat s'enfronten a la "dificultat" d'haver d'acabar de fer tots els continguts previstos en el currículum, de manera que han proposat una "modificació en el model de les proves" perquè cap alumne "perdi el curs" i l'accés a la universitat es faci en "termes d'equitat i justícia per a tots".

Com serà la selectivitat?

Tenint en compte que no tots els centres educatius expliquen el currículum en el mateix ordre i, per tant, no es pot seleccionar quins continguts s'eliminen de la selectivitat, la idea és flexibilitzar al màxim les proves. Com? El document que ha fet arribar el ministeri d'Educació explica que es faran propostes d'exàmens "amb diversos anunciats (preguntes, qüestions, problemes), de manera que cada estudiant descarti les preguntes sobre el temari que no han fet a classe.

"Els anunciats proposats seran opcionals per a l'alumnat, de manera que pugui configurar un conjunt de respostes que li permetin arribar a la màxima puntuació (10), malgrat que en les classes presencials –fins al 10 de març del 2020– no es desenvolupés una part del currículum de la matèria", diu el text. Això es garantirà, diu el ministeri, perquè "cap pregunta o qüestió pot ser obligatòria" i perquè en cadascuna de les proves de l'avaluació es procurarà fer servir "almenys un element curricular de cadascun dels blocs de continguts". L'examen durarà el mateix temps que ja estava previst.

Com que cada comunitat dissenya la selectivitat com vol, el ministeri només dona directrius molt genèriques. Per exemple, dona llibertat perquè les proves de cada matèria tinguin una única "agrupació de preguntes" sobre les quals l'alumne pugui triar quines respon, o bé perquè hi hagi diversos blocs de preguntes. En aquest segon cas també es deixaria que l'examinat triés quines preguntes respon entre les que es proposen.

En tot cas, el govern espanyol demana que els models de proves "no s'allunyin dels models que les universitats han posat a disposició de l'alumnat i el professorat" per a aquest curs i així poder "fomentar la calma davant d'una situació d'incertesa sobrevinguda".