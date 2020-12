Mig miler d'infermeres vacunaran 500.000 avis i treballadors de residències fins al març

La Generalitat ja ha perfilat quina serà l'estratègia d'immunització contra el covid-19 que es desplegarà a Catalunya quan es rebin les primeres dosis, previsiblement a principis d'any. A l'espera que arribin les vacunes, possiblement la setmana de Reis si tot va bé segons el ministeri de Sanitat, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest dilluns que es crearan 25 equips amb mig miler d'infermeres que les administraran als col·lectius vulnerables i prioritaris de tot el país. Seguint el calendari de la Comissió Europea i de l'Estat, les primeres vacunes arribaran el gener, i durant tres mesos a Catalunya es podrien immunitzar prop de 500.000 persones que viuen en residències de gent gran o centres d'atenció a la discapacitat, així com també els seus cuidadors. Tots ells tindran prioritat a l'hora de rebre les primeres dosis com a mínim fins al mes de març.

La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha explicat que cada equip estarà format per dues professionals. que poden provenir de centres d'atenció primària (CAP) o d'hospitals i que rebran la formació adequada per administrar la vacuna "de seguida que arribin les primeres dosis" i se sàpiga quines particularitats tenen. Primer es desplaçaran a vacunar les persones que viuen en residències d'ancians i després arribarà el torn de professionals sanitaris i els que treballen en centres sociosanitaris, així com el de les persones amb discapacitat severa.

Salut espera que aquestes 500 infermeres siguin personal qualificat que es presenti com a voluntari als col·legis d'infermeria, des d'on es farà una crida de reclutament. Cabezas s'ha mostrat confiada que hi haurà una bona recepció entre el col·lectiu infermer per la gran experiència que hi ha a Catalunya en les campanyes de vacunació –anualment s'administren tres milions de dosis de vacunes– i perquè aquesta acció suposarà "una passa més per sortir del túnel" de l'epidèmia.

Amb tot, Cabezas ha admès que en cas que l'oferta no cobreixi les necessitats esperades la conselleria assignaria una persona de cada recurs sanitari del país per fer-ho. "Quan vacunem de la grip, els equips de la primària hi dediquen fins a quatre infermeres, però com que sabem que del gener al març és una època amb molta demanda i uns grans volums de feina als CAP, primer plantejarem l'opció de la voluntarietat", ha explicat.

Vacunes "a partir del 4 o 5 de gener"

El govern espanyol treballa a contrarellotge amb les comunitats per tenir-ho tot a punt per començar a vacunar en contra del coronavirus tan aviat com sigui possible, informa Mariona Ferrer i Fornells. Si el ministre de Sanitat, Salvador Illa, apuntava la setmana passada que la campanya de vacunació començaria cap al 10 de gener, aquest dilluns fins i tot ha indicat que podria ser abans de Reis. Durant una conferència virtual, ha augurat que "a partir del 4 o 5 de gener" podria començar el pla d'immunització, que en tot cas seria progressiu.

Cabezas ha matisat que Sanitat encara no ha concretat quins seran els plans per a la segona fase de la vacunació, que arribaria fins a l'estiu i que sobre el paper permetria assolir xifres d'immunitat properes al 70%. Amb tot, la subdirectora general de Promoció de la Salut preveu que es pugui arribar a uns 2 o 3 milions de persones. Sigui com sigui, ha insistit Vergés, la Generalitat serà l'encarregada d'organitzar la vacunació a Catalunya.

Cada comunitat autònoma és l'encarregada de definir la seva estratègia per garantir les millors taxes de cobertura; uns plans que es comparteixen amb la resta de comunitats als consells interterritorials setmanals. "La nostra estratègia baixa de la Comissió Europea, que és qui fa les compres agregades, crec que amb un bon criteri, i la priorització de col·lectius també s'ha consensuat en l'àmbit estatal en els grups amb el ministeri", ha explicat Vergés.