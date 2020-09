Les restriccions a Barcelona i ciutats metropolitanes es mantenen 15 dies més

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquesta tarda que es prorrogaran quinze dies les restriccions a Barcelona i les poblacions de l'àrea metropolitana que tenen unes mesures més endurides que les genèriques de tot Catalunya. El principal argument que ha utilitzat Vergés per justificar-ho és admetre que "la situació està estabilitzada", però "en uns nivells molt alts", i, per tant, seria "arriscat" relaxar les mesures restrictives a les poblacions de més risc. D'aquesta manera es mantindran unes restriccions que se centren sobretot en l'àmbit de l'hostaleria, on es limita al 50% l'aforament de bars i restaurants tant a l'interior dels locals com a les terrasses, i n'elimina el consum a les barres. A més, les cerimònies com ara enterraments o casaments també queduen limitades al 33% de l'aforament dels recintes.

L'anunci de Vergés també arriba l'endemà que el Procicat aprovés el mateix conjunt de restriccions per Girona i Salt. A part de les mesures, Salut va demanar a la ciutadania de Girona i Salt que es quedi a casa sempre que no sigui per a casos imprescindibles. A més, han requerit que es redueixi al màxim la vida social amb l'objectiu de frenar el nombre de contagis que hi ha als dos municipis.

En aquest sentit, Vergés també ha fet una crida aquesta tarda a reduir la interecció entre persones. Ho ha fet acompanyada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. De fet, Colau i Vergés han comparegut plegades per deixar constància de la col·laboració entre l'ajuntament i el govern per, al mateix temps, demanar la col·laboració ciutadana per fer front al covid-19. I el paper de la població passa per asistir als cribatges quan els toca i respectar les mesures de seguretat emeses per les autoritats sanitàries. En aquests termes s'han expressat Colau i Vergés, que han fet una crida a la reponsabilitat ciutadana i la col·laboració institucional: "La gent ha de venir als cribatges, i no ha de tenir cap por", ha dit l'alcaldessa. Per la seva banda, Vergés ha remarcat la necessitat de "treballar conjuntament" entre institucions estatals i locals per fer "bones intervencions comunitàries".

La declaració conjunta ha sigut des del Raval per valorar el primer dia de cribatges massius en aquest barri de Barcelona-una de les zones de la ciutat amb més casos de covid-19, que s'han elevat a 331 per cada 100.000 habitants i 164 positius confirmats. Es tracta del tercer cribatge a Barcelona després de Sant Adrià del Besós i Torre Baró, però tan Colau com Vergés han remarcat que "no serà l'últim", ja que ha detectat altres barris de la ciutat amb ràtios superiors a la mitjana.