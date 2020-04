El nou recompte dobla el nombre de morts i gairebé triplica els contagiats a Catalunya

El total de casos i víctimes de coronavirus a Catalunya és molt més elevat del que sabíem fins ara. El departament de Salut de la Generalitat ha canviat la manera de fer el recompte i informa que el nombre de morts per covid-19 al país és de 7.097, el doble dels que se sabien fins ara. De la mateixa manera, la xifra de positius confirmats s’eleva fins als 39.375, mentre que hi ha 55.457 casos sospitosos d’estar contagiats. En total són 94.832, gairebé el triple dels que es coneixia fins ara.

Per interpretar aquestes dades cal tenir en compte el nou sistema que fa servir Salut per fer el recompte de víctimes per coronavirus. Uns canvis que arriben un mes i mig després que es detectés el primer cas a Catalunya. Fins ara només s’informava dels morts als hospitals, o sigui, aquells pacients diagnosticats amb covid-19 que havien mort als centres sanitaris de Catalunya. Però no es tenien en compte altres defuncions (en residències o als domicilis particulars), encara que es tractés de persones que haguessin donat positiu al test. A banda, tampoc s’incloïen al recompte aquells casos que estaven sota sospita, en aïllament domiciliari, pendents de fer-se el test. Així, aquest augment tan pronunciat de positius i víctimes no correspon als casos de les últimes 24 hores sinó a la suma de morts per coronavirus que no estaven comptabilitzats fins ara.

De les 7.097 víctimes de la pandèmia, tan sols la meitat (3.855, el 54,3%) han mort en un centre hospitalari, mentre que 1.810 (25,5%) ho han fet en una residència de gent gran. 456 (6,4%) han mort al seu domicili, i 62 (0,9%), en un centre sociosanitari. Segons informa Salut, aquest canvi ha estat possible perquè ha canviat la manera com es recullen les dades. Ara s’utilitzarà com a font la informació que faciliten les funeràries al departament, on no només s’informa dels decessos diaris sinó també de la causa de la mort -a partir del certificat de defunció-, i es podran classificar les víctimes per edat, sexe i data exacta de defunció. Tot i així, hi ha 914 casos, un 12,9%, que no s’han pogut classificar en cap dels grups per “manca d’informació”, justifica el departament.

1.037 pacients a l’UCI

Pel que fa als positius confirmats per una prova diagnòstica, Salut informa que hi ha un total de 39.375 casos a Catalunya. Això representa un augment de 2.870 casos, el més gran des de l’inici de la pandèmia, però que correspon al fet que també ha crescut el nombre de tests diaris. A les UCI hi ha actualment 1.307 persones ingressades per covid-19, 9 més que ahir, i s’eleva el total de pacients que han necessitat cures intensives a 2.798. I les altes hospitalàries són 17.297, 646 més que el dia anterior, una xifra que es manté estable durant l’última setmana. Pel que fa als professionals sanitaris, 5.712 han estat contagiats des de l’inici de la pandèmia.

Aquests canvis en el recompte també afecten les residències, que fins ara informaven individualment de les dades a Salut. Ara serà el departament qui tindrà directament el recompte. En total, segons l’informe publicat ahir al vespre, hi ha 5.229 persones grans confirmades i 7.069 sospitoses d’estar infectades. A més, hi ha 5.755 professionals d’aquestes residències infectats per coronavirus.

“El procediment no s’acabava d’ajustar a les necessitats que exigeix una situació de pandèmia com l’actual”, expliquen fonts de Salut, que afegeixen que el nou recompte permet “donar la màxima informació que es té a l’abast”. Una informació “exhaustiva i fiable”, asseguren a Salut, que també permetrà enllaçar cada difunt amb la seva història clínica i “disposar de dades per elaborar mapes diaris per analitzar la difusió de la malaltia i poder planificar territorialment els recursos sanitaris”.