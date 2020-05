Educació vol començar la preinscripció l'11 de maig virtualment però els centres s'obririen per ser desinfectats

El departament d'Educació vol iniciar la preinscripció escolar de manera online dilluns que ve, 11 de maig. A partir d'aquest dia també s'obririen els centres educatius "per a la desinfecció, condicionament i treball administratiu", per tal que els equips directius rebin i ordenin les sol·licituds virtuals de les famílies. No seria fins la setmana següent que els centres rebrien de manera presencial les famílies que no puguin fer la preinscripció per internet, sempre amb cita prèvia.

Aquest procés de preinscripció, que en principi s'havia de fer entre el 23 de març i l'1 d'abril però va quedar ajornat a causa de la pandèmia, és clau per garantir "la plena efectivitat del dret a l'educació" dels infants. De fet, la conselleria avisa que ajornar l'inici d'aquest procediment més enllà del 13 de maig "posa en greu risc la plena efectivitat del dret a l'educació de tot l'alumnat", segons consta al pla parcial de desconfinament i obertura dels centres que s'està enviant a les direccions dels centres i al qual ha tingut accés l'ARA. Aquest tràmit, que normalment es fa presentant les sol·licituds al centre desitjat en primer lloc, a l'ajuntament o a l'oficina municipal d'escolarització, permet organitzar l'oferta educativa i també el professorat que es necessita per al curs vinent.

Tot plegat, però, depèn de si el govern espanyol aixeca la prohibició per fer aquest tràmit, tal com deixa clar el mateix document i com ha demanat ja el departament d'Educació. "Els calendaris concrets de tots els processos s'establiran en el moment en què s'hagi aixecat la suspensió dels tràmits administratius, d'acord amb l'autorització del Procicat", diu el text. El pla elaborat pel departament sí que concreta que primer es faria la preinscripció per als ensenyaments gratuïts i obligatoris (P3, 1r de primària i 1r d'ESO) i que a partir d'aquí es farien la resta.

Mesures de seguretat per als docents i les famílies

Malgrat que el departament treballa amb la idea que la preinscripció i la consulta dels resultats siguin online, també preveu que hi ha famílies que no tenen els mitjans electrònics o els coneixements digitals per fer-ho. Per això, preveu que els centres educatius puguin obrir a partir de la segona setmana del tràmit a les famílies, amb la idea d'"endarrerir tot el possible el moment de reobertura dels centres al públic". S'atendrien amb un sistema de cita prèvia i seguint algunes mesures de seguretat: hi haurà el "mínim possible de treballadors", que guardaran els 2 metres de distància, els centres es netejaran cada dia, s'instal·laran mampares separadores i es compraran mascaretes, pantalles protectores i guants tant per als treballadors com per a les famílies que no en portin de casa. En total, es calcula que calen 4.500 mampares, 5.000 pantalles de protecció, 10.000 capses de guants, 5.800 capses de mascaretes i 10.000 ampolles de gel hidroalcohòlic. Un material que s'ha de fer arribar a 2.343 centres educatius.

El pla concreta altres aspectes, com que cada família trigui uns 15 minuts a fer la preinscripció de manera presencial i que, tenint en compte que l'atenció al públic seria de 9 a 13.30 h, s'atendrien unes 80 famílies a la setmana. En total, la conselleria preveu prop de 300.000 sol·licituds de preinscripció.

Les proves d'accés o certificats de títols, limitades a 100 persones

El document, que es va aprovar dissabte en el marc del Pla Territorial de Protecció Civil (Procicat), també inclou com es faran les proves d'accés a diversos ensenyaments o les proves per obtenir títols i certificats, que podrien anar a fer unes 23.247 persones segons les previsions. D'aquest total, unes 19.000 es presentarien als exàmens d'accés a cicles de formació professional, arts plàstiques i disseny i a la prova d'ensenyaments esportius.

Malgrat que encara no hi ha dates –també depèn que el ministeri aixequi la suspensió–, sí que es deixa clar que es reduirà l'oferta de places a un màxim de 100 persones per centre i dia i que hi haurà diferents horaris d'entrada per evitar aglomeracions. En cas que la prova sigui individual, es farà amb cità prèvia.