Torra demana a Sánchez confinar Catalunya per frenar el coronavirus

El Govern creu que s'ha de confinar Catalunya per evitar el col·lapse del sistema sanitari. És a dir, tancar el perímetre respecte a tot l'Estat i les fronteres exteriors per frenar la propagació del coronavirus. El president de la Generalitat, Quim Torra, ho va assegurar en una roda de premsa extraordinària ahir al vespre amb l'objectiu de frenar l'expansió de la malaltia. "Fins ara hem limitat l'activitat i el moviment de la societat, li hem demanat abaixar el ritme per no col·lapsar el sistema sanitari [...]. Avui pensem que cal anticipar-nos a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país", va explicar el president, proclamant que "cal confinar tot Catalunya". Segons va dir el president, la Generalitat "està preparada per fer-ho" i "té la capacitat per fer efectiu el confinament de Catalunya". "No podem permetre el col·lapse del sistema sanitari", va asseverar.

El missatge, però, va generar confusió, ja que la Generalitat no té competències per confinar el país. Seguidament, el mateix president va afegir que "necessita" l'estat espanyol per "acompanyar el confinament" amb l'aturada de les entrades o sortides al país. Torra va explicar que s'havia cursat la petició a la Moncloa però que no havien rebut cap resposta.

Tot just a l'acabar la compareixença pública, fonts de premsa d'Interior precisaven a l'ARA que el que havia fet el president de la Generalitat és reclamar a l'Estat que tanqui aeroports, ports i estacions de ferrocarril. En l'àmbit en què la Generalitat sí que té competències, les carreteres, els Mossos d'Esquadra van aclarir que no actuaran fins que hi hagi llum verda al confinament per part de Madrid.

Llibertat de moviments

El president va fer aquest anunci sense tenir el sí de Madrid. També la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, va demanar a Sánchez que restringeixi temporalment les connexions amb les Illes. Avui hi ha prevista una compareixença del president espanyol per anunciar les mesures de l'estat d'alarma, que aprovarà avui el consell de ministres. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va comparèixer poc després a TV3 per aclarir les paraules del president. Buch va deixar clar que no quedava restringida la llibertat de moviments però que el Govern defensava el confinament. "El que és evident és que perquè sigui efectiu cal tancar les vies d'accés del port, aeroport i via fèrria", va dir.

"Un cop l'Estat ens confirmi que es pot fer, a partir d'aquí entraria en vigor el confinament", va concloure. Buch va admetre que el govern espanyol no els havia donat "una resposta positiva" a la petició del confinament i que fins llavors s'havien de limitar a demanar a la població que ho faci per responsabilitat. A mitjanit, el DOGC va publicar una altra mesura: tancar bars i restaurants.