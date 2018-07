Un cotxe bolca al mig de l'Eixample

Ensurt al cor de l'Eixample. Un cotxe ha bolcat aquest matí, quan passaven pocs minuts de les nou, a la confluència entre els carrers Urgell i Diputació per causes que ara s'investiguen. A l'interior del vehicle hi havia dues dones i un nen que n'han pogut sortir pel seu propi peu, tot i que el cotxe ha quedat del revés i ha requerit la intervenció dels bombers per ser retirat.

Tot i l'espectacularitat de l'accident, els tres viatgers han resultat il·lesos i estaven sent atesos, sobretot a causa de l'ensurt, pels equips mèdics a peu de carrer. Alguns testimonis relaten que el vehicle ha col·lisionat amb un altre cotxe quan pujava pel carrer Urgell, on, a l'altura de Diputació, hi ha una grua d'obres que ocupa part del carril bici.

Molts curiosos s'han acostat fins al lloc dels fets, on la Guàrdia Urbana intentava fer un cordó de seguretat per apartar tothom del cotxe accidentat i facilitar la feina als bombers.