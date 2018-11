Guardes el mòbil a la bossa del cotxet del teu fill? Compte, ets una presa fàcil per als lladres

Ets d'aquells pares o mares que guarden tot el que poden a la bossa del cotxet del seu fill? Compte, perquè hi ha lladres que ho aprofiten, sobretot si el que hi guardes és el telèfon mòbil.

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el 9 de novembre un home de 52 anys veí de l'Hospitalet de Llobregat que robava el mòbil a dones que el guardaven a la bossa del cotxet del seu fill. El lladre aprofitava que les dones estaven comprant i que es despistaven per agafar els dispositius de les bosses. Els robatoris es van produir entre el 27 d'agost i el 3 de novembre. El detingut tenia antecedents per altres furts i ha quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Detenim a Tarragona un lladre especialitzat en furtar mòbils a dones que portaven el cotxet del seu fill mentre compraven. Actuava així 👇 pic.twitter.com/koowX0LOFB — Mossos (@mossos) 15 de novembre de 2018

Després del primer robatori, els Mossos van rebre una segona denúncia per un fet similar, el 5 de setembre en una altra botiga de Tarragona. El tercer furt va ser el 3 de novembre, mentre la víctima i el seu fill eren en una botiga del carrer Gasòmetre, amb una amiga. El lladre, fent veure que parlava per telèfon, es va acostar al cotxet i va agafar el mòbil aprofitant un descuit.

Mirant les imatges, els agents van constatar que es tractava de la mateixa persona, tot i que no el tenien identificat. Divendres passat, però, tres membres del grup de delinqüència urbana que feien tasques de seguretat ciutadana van veure un home que coincidia amb la descripció de l'autor dels fets. El van identificar i van comprovar que portava una bandolera i una bossa de paper com les que s'havien fet servir en dos dels furts, justament per amagar els mòbils robats.