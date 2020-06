Un estudi apunta que els pacients amb grup sanguini A són més proclius a casos greus de covid-19

Les persones amb grup sanguini A poden tenir un risc més alt que la resta de necessitar suport respiratori en cas de contraure covid-19. Les del grup O, en canvi, estarien més protegides. Aquests són els principals resultats d’un estudi genètic en pacients de covid-19 d’Itàlia i Espanya, elaborat per més de cent científics de sis països, entre els quals n’hi ha de l’Hospital Clínic i la Vall d’Hebron. Els resultats del treball han superat el procés de revisió de la revista New England Journal of Medicine, que té previst publicar-lo aquest mes de juny.

Un dels grans misteris del covid-19 és la diversitat de símptomes i quadres clínics que provoca. Hi ha qui passa la malaltia sense adonar-se’n i hi ha qui necessita procediments de cures intensives i respiració assistida. De seguida que va començar la pandèmia es va veure que les persones d’edat avançada o amb malalties com la diabetis tenien més probabilitats de presentar quadres greus. Però també hi ha hagut gent que, sense tenir cap malaltia ni pertànyer a les franges més altes d’edat, ha passat una covid-19 greu. Una de les hipòtesis que s’havien plantejat per explicar-ho era que hi podia haver factors genètics que determinessin respostes de més o menys gravetat enfront de la malaltia. Els resultats d’aquest nou treball identifiquen alguns d’aquests factors i, per tant, "confirmen que hi ha una susceptibilitat genètica que fa que es pugui patir una covid-19 greu", explica Javier Fernández, cap de l'UCI hepàtica de l’Hospital Clínic i investigador de l’Idibaps, que ha participat en l’estudi.

A finals de març, en ple pic de la pandèmia, investigadors de diversos centres de recerca i hospitals d’Espanya i Itàlia, coliderats pel Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa (CIBER), van engegar una col·laboració amb genetistes noruecs i alemanys per investigar si hi havia algun tipus de predisposició genètica que augmentés el risc de fallada respiratòria en malalts de covid-19. Després de les aprovacions dels comitès ètics corresponents, els científics van recollir mostres de sang de 1.610 pacients d’hospitals d’Espanya i d’Itàlia que o bé havien necessitat oxigen o bé havien requerit l’ús de ventilador per respirar. A continuació, van analitzar-ne els genomes i els van comparar amb els d’unes mostres de 2.205 donants sans. A partir d’aquesta comparació han descobert 26 variants genètiques molt més freqüents en els pacients que havien presentat insuficiència respiratòria. Dues d’aquestes variants, localitzades en els cromosomes 3 i 9, estan associades als casos greus.

El gen del grup sanguini

Les variants del cromosoma 9 es troben justament en el gen responsable del grup sanguini. En funció d’aquest gen, es produeixen unes proteïnes o unes altres que s’adhereixen a la superfície dels glòbuls vermells i determinen si la persona és del grup A, B, AB o O. En aquest sentit, els investigadors han conclòs que el grup sanguini A estaria associat a un 50% més de risc de patir insuficiència respiratòria en cas de contraure covid-19. D’altra banda, també han deduït que el grup sanguini O proporcionaria algun tipus de protecció. En aquests casos, el risc seria un 35% menor. Aquesta associació entre el grup sanguini i la gravetat de la covid-19 ja l’havien proposat a l’abril dos estudis d’investigadors xinesos, que apuntaven en la mateixa línia. Malgrat tots aquests avenços, el mecanisme bioquímic concret que afavoreix o limita la gravetat de la malaltia en uns i altres casos continua sent desconegut.

A prop del gen que regula el grup sanguini també hi ha un fragment d’ADN que regula la producció d’una proteïna que intervé en la resposta immunitària i un altre que està relacionat amb la coagulació de la sang. Com que molts dels casos greus de covid-19 estan provocats precisament per una resposta exagerada del sistema immunitari i per la formació de coàguls a la sang, els científics suggereixen que s'ha d'estudiar amb més detall la influència d’aquests altres fragments de material genètic.

Pel que fa a les variants del cromosoma 3, els investigadors han observat que també coincideixen amb una sèrie de gens que podrien ser rellevants en el desenvolupament de la covid-19. Un d’ells, per exemple, conté les instruccions per fabricar una proteïna que interactua amb la part de la superfície de la cèl·lula que el virus utilitza per infectar-la, el receptor anomenat ACE2. Altres gens de la mateixa regió estan relacionats amb la resposta immunitària que es produeix als pulmons en casos d’infeccions respiratòries com les provocades pels virus de la grip. De tota manera, "en aquest cas és més difícil extreure conclusions pràctiques i aplicables a curt termini", explica Fernández, que també és investigador de la Fundació Europea per a l’Estudi de la Insuficiència Hepàtica Crònica (EF-Clif).

Els resultats d’aquest estudi poden ajudar a millorar la gestió sanitària de la pandèmia. En primer lloc, permeten identificar pacients amb més probabilitat d’emmalaltir greument per tractar-los d’entrada a partir d’aquest supòsit. També poden ser útils a l’hora de definir els plans de vacunació. "És probable que quan tinguem una vacuna no tinguem prou dosis per vacunar tothom de cop i haguem de començar per la població més vulnerable, com ara la gent gran", diu Javier Fernández. "El grup sanguini A també pot ser un criteri per prioritzar l’administració de la vacuna", apunta.

L’estudi s’ha dut a terme en el marc de la col·laboració internacional Covid-19 Host Genetics Iniciative, constituïda per un miler de científics de 46 països que analitzen dades genètiques de pacients de covid-19 per descobrir els factors genètics que determinen l’evolució de la malaltia.